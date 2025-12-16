¿Cómo está proyectado Yaxel Lendeborg para el draft de la NBA?

El dominicano Yaxel Lendeborg está siendo proyectado para ser seleccionado en parte alta de la segunda ronda del draft del 2026 para el baloncesto profesional de los Estados Unidos, la archiconocida NBA.

Lendeborg está agotando su última temporada en el básquetbol de la NCAA con la universidad de Michigan que está en la disputa por ser la número uno en los rankings de ese país.

El hijo de dos exselecciones nacionales (Okary Lendeborg y Yissel Raposo) ha sido una pieza fundamental en el éxito que acompaña hasta este momento a ese combinado.

"Un ala-pívot bien formado y fundamentalmente sólido que tiene las herramientas y el talento para labrarse un buen papel en la liga. Hace un poco de todo en la cancha, es un gran reboteador, un buen pasador y es muy eficiente con sus toques", dice nbadraftroom.com que lo coloca en el puesto 19 para los Grizzlies de Memphis.

Mientras tanto CBSSports.com lo valora un poco más y lo pone en el lugar 16 que en estos momentos correspondería a los Celtics de Boston.

Explica este sitio web que "el salto de la UAB a Michigan ha puesto de relieve la capacidad de Lendeborg para hacer un poco de todo. Su versatilidad como pasador, disruptor (innovador radical) defensivo y tirador, a pesar de su tamaño, lo convierten en un todoterreno cuyo impacto es innegable".

En el puesto 18 y con los Warriors de Golden State lo coloca ESPN.com, quien muestra ciertas dudas por su edad.

"La edad de Lendeborg (23 años) empaña su potencial, pero su juego versátil y sus habilidades físicas deberían ser suficientes para llevarlo a la primera ronda, donde lo considerarán equipos que buscan un refuerzo potente en la zona de ataque. Sigue siendo un tirador exterior con altibajos, pero su capacidad para controlar el balón y pasar le da una funcionalidad perimetral adicional para un alero más grande", dice el portal.

Bleacherreport.com, quien lo compara con el exjugador Al Harrington, lo proyecta para el lugar número 20 que podría corresponder a los Raptors de Toronto.

"La versatilidad ofensiva de Yaxel Lendeborg quedó patente durante su noche de 29 puntos y nueve asistencias contra Maryland. Demostró toda su capacidad ofensiva, encestando cuatro triples, atacando con su drible, finalizando con fuerza y encontrando compañeros en posición de anotar", señala esa página electrónica que agrega que "la edad limitará su potencial para el draft, pero si logra mantener este nivel de tiro, producción e impacto para un preclasificado como primer clasificado (Michigan), suficientes equipos de la NBA verán un alero profesional de rotación completo".

Mientras que nbadraft.net lo ubica en el puesto 21 con los Magic de Orlando. En esta campaña de la NCAA, Lendeborg tiene promedios de 16.4 puntos, 7.2 rebotes, 3.7 asistencias y 1.4 bloqueos en 28 minutos por partido.

El pasado día dos de diciembre, AP lo seleccionó como jugador de la semana luego de promediar 17.3 puntos, 7.3 rebotes, 3.7 asistencias, 2.0 recuperaciones y 1.3 bloqueos en una marcha de 3-0 con todos los partidos ganados por al menos 30 puntos, incluyendo dos sobre equipos ranqueados.

Tuvo 15 tantos, seis rebotes y cuatro asistencias en una victoria por 40 sobre San Diego State en Las Vegas, siguió con 17 tantos, cinco rebotes y cuatro asistencias en un triunfo de 30 contra Auburn, equipo clasificado 20, y cerró con 20 puntos, 11 rebotes, tres asistencias, dos bloqueos y cuatro robos en un éxito sobre el número 11 Gonzaga con pizarra de 101-61.