Cade Cunningham encabeza a Pistons, líderes del Este en la NBA, ante los Celtics

Cade Cunningham tuvo otra sobresaliente actuación el lunes para los Detroit Pistons, que lideran la Conferencia Este de la NBA, en la que los Toronto Raptors ascienden al tercer lugar al vencer a Miami Heat.

Cunningham anotó 32 puntos y los Detroit Pistons vencieron a los Boston Celtics por 112-105, ampliando así su ventaja en la cima de la Conferencia Este.

El base de los Pistons protagonizó otra brillante actuación ofensiva en un partido muy disputado en el que el marcador cambió de dueño 15 veces antes de que Detroit se distanciara en los últimos minutos.

Cunningham, que promedia casi 27 puntos por partido esta temporada, encestó seis triples y anotó 11 de 21 tiros de campo para ayudar a Detroit a alcanzar un récord de 21 victorias y 5 derrotas como líder del Este.

Pero Detroit tuvo que esforzarse al máximo para conseguir su cuarta victoria consecutiva debido a una tenaz actuación de Boston, que llegó a tener una ventaja de hasta 12 puntos en el segundo cuarto.

"Nos encantan los partidos difíciles y reñidos como este", dijo Cunningham. "Creo que este tipo de partidos nos motivan aún más".

Los titulares de Detroit contaron con el apoyo de 47 puntos de la banca, con Caris LeVert aportando 13 puntos en 19 minutos en cancha y Jaden Ivey sumando 10.

"Tenemos una plantilla muy completa; contamos con titulares en todas las posiciones", dijo Cunningham. "Jugadores que entran y hacen su trabajo mejor que nadie en la liga".

Jaylen Brown lideró a Boston con 34 puntos, mientras que Derrick White terminó con 31.

Por su parte, los Toronto Raptors mejoraron su récord a 16-11 y ascendieron al tercer puesto de la Conferencia Este al vencer a domicilio por 106-96 a Miami Heat.

Los 28 puntos de Brandon Ingram fueron clave para Toronto, que superó a Miami por 32-19 en el último cuarto para asegurar la victoria.

En Denver, Nikola Jokic tuvo 39 puntos, 15 rebotes y diez asistencias para su 12do triple-doble de la temporada, liderando la NBA, mientras los Nuggets de Denver superaron 128-125 a los Rockets de Houston en tiempo extra el lunes por la noche en un enfrentamiento de dos de los tres mejores equipos en la clasificación de la Conferencia Oeste.

Jamal Murray añadió 35 puntos para Denver, incluyendo seis de los 11 puntos de su equipo en el tiempo extra. Murray acertó 14 de sus 15 intentos de tiro libre.

La victoria fue la quinta consecutiva para los Nuggets y fue su primer triunfo en casa desde el 8 de noviembre.

Sengun lideró a los Rockets con 33 puntos, diez asistencias y diez rebotes para su primer triple-doble de la temporada. Kevin Durant añadió 25 puntos, siete asistencias, cinco rebotes y cinco bloqueos para Houston, que perdió su tercer partido consecutivo como visitante.

En Salt Lake City, Keyonte George anotó 37 puntos y Lauri Markkanen agregó 33 para llevar al Jazz de Utah a una victoria de 140-133 en tiempo extra contra los Mavericks de Dallas el lunes por la noche, a pesar de los 42 puntos, el máximo de su carrera, de Cooper Flagg.

George, quien había anotado 39 unidades el viernes en Memphis, marcó los primeros cinco puntos del tiempo extra. Kyle Filipowski anotó 16 de sus 25 tantos en el cuarto período y en el tiempo extra, mientras que el Jazz ganó juegos consecutivos por solo la segunda vez esta temporada.

Flagg ha estado jugando su mejor baloncesto en las últimas semanas, ya que el número uno del draft ha promediado 25,7 puntos en los últimos siete juegos y se convirtió en el primer jugador de 18 años en la historia de la liga en anotar 40 puntos. Flagg también empató con Mark Aguirre por la mayor cantidad de unidades por un novato en la historia de los Mavs.

P.J. Washington anotó 25 y Naji Marshall tuvo 15 para los Mavericks, quienes habían ganado cinco de seis juegos.

En Inglewood, Jaren Jackson Jr. anotó 21 de sus 31 puntos en la primera mitad y Cam Spencer añadió un récord personal de 27 unidades mientras los Grizzlies de Memphis vencieron 121-103 a los Clippers de Los Ángeles el lunes por la noche.

Jaylen Wells anotó 16 tantos y el novato Cedric Coward tuvo 12 mientras los Grizzlies lograron una victoria sobre los Clippers por tercera vez en menos de tres semanas. Ja Morant también anotó 12 puntos para Memphis en su segundo juego desde que regresó de una lesión en la pantorrilla.

Aunque Morant regresó, el pívot de los Grizzlies, Zach Edey, se perdió su segundo juego de una ausencia prolongada debido a una lesión en el tobillo izquierdo. Santi Aldama comenzó en esa posición por segundo juego consecutivo y se limitó a solo tres puntos con dos rebotes.

Kawhi Leonard anotó 21 tantos y Kris Dunn añadió 17 para los Clippers, quienes han perdido 12 de sus últimos 14 juegos.

James Harden fue contenido en 13 puntos, mientras que John Collins y Jordan Miller anotaron diez cada uno para Los Ángeles en su octava derrota consecutiva en casa. Los Clippers ganaron por última vez en su propio edificio el 31 de octubre.