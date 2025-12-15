Santiago sobresale, otra vez, en la celebración del convivio nacional de minibaloncesto

La representación de Santiago sobresalió por tercer año consecutivo durante la celebración de la versión 2025 del Convivio Nacional de Minibaloncesto, el cual le dedicaron, y en el que participaron los mejores 12 equipos del país.

La representación cibaeña ha ejercido un pleno dominio en esta convivencia nacional de minibaloncesto para atletas de 11 y 12 años, inclusión de niñas y jugadores con discapacidades especiales, la cual es organizada por la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), que preside el ingeniero Rafael Uribe.

Junto a Uribe, están en la coordinación del importante evento deportivo nacional, el Inmortal y viceministro de Deportes Fernando Teruel, titular de la Comisión Nacional de Minibaloncesto; el también Inmortal del Deporte José -Maíta- Mercedes, director del Proyecto de Selecciones Nacionales Formativas de Fedombal, y Melvyn López, en las coordinaciones técnicas; y José Esteban Borromé, directivo de Fedombal, en la logística.

La escuadra minibasket de Santiago quedó en el primer lugar, por encima del Distrito Nacional, segundo; San Pedro de Macorís, tercero; y la Provincia de Santo Domingo, cuarto.

El cuerpo técnico de los santiaguenses lo encabezó Domingo Santos, quien ha estado al frente del equipo en los últimos tres años que han salido victoriosos, quien tuvo como asistente a Edwin Bonilla, como delegado estuvo Homero Suárez, y Francisco Alberto, vicepresidente de la Asociación de Baloncesto de Santiago (Abasaca).

Al final de la actividad, Uribe y Teruel procedieron a la entrega de medallas para cada uno de los integrantes del equipo de Santiago y el Distrito Nacional, por igual a las delegaciones de San Pedro de Macorís y de la Provincia de Santo Domingo, que fueron los cuatro finalistas.

El Convivio Nacional de Minibaloncesto 2025 estuvo dedicado al periodista José P. Monegro, director del periódico El Día, quien fue reconocido en el acto inaugural el pasado viernes en la sede oficial del evento, la Casa Nacional del Minibaloncesto Horacio Muratore, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, que albergó durante tres días a 144 jugadores.

Así como a los integrantes del cuerpo técnico, personal médico y un staff especializado.

Hubo un gran apoyo de los padres de los atletas, que vinieron de diversas provincias del país.

Uribe destacó que de este evento serán escogidos los mejores 25 niños para hacerlos formar parte del Proyecto de Selecciones Nacionales de Categorías Formativas, y de ahí saldrán las futuras selecciones U15, U17, U19 y el equipo nacional de baloncesto de mayores.

Todos los partidos serán transmitidos de manera simultánea por YouTube, en las tres canchas minibasket disponibles, a través del canal oficial Fedombal TV.

Los 12 equipos participantes, integrados en su mayoría por niños, niñas y jugadores con condiciones especiales, fueron divididos en dos grupos, en el A estuvieron Santiago, Distrito Nacional, La Vega, Duvergé (Independencia), San Cristóbal San Pedro de Macorís

En el grupo B fueron ubicados las representaciones de Moca (Espaillat), Puerto Plata, San Juan, Provincia de Santo Domingo, El Seibo y Barahona.