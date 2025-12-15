Jassel Pérez llega al Corivan Granada de la Liga ACB Endesa de España

El Coviran Granada se ha reforzado con la llegada de Jassel Pérez. El exterior dominicano es propiedad del club rojinegro desde que realizó su fichaje durante el pasado verano, aunque el jugador vestía la camiseta del Grupo Alega Cantabria en Primera FEB en calidad de cedido.

El equipo dirigido por Ramón Díaz, que coincidió con Jassel Pérez en Capitanes, mantenía la opción de llamar a filas al jugador a partir del 15 de diciembre, alternativa que ha decidido efectuar ante las bajas sufridas en las últimas semanas de Elias Valtonen y Jovan Kljajic.

Jassel Pérez aterriza esta misma noche en la ciudad de la Alhambra y mañana se pondrá a las órdenes del entrenador granadino en la que será su primera sesión con la camiseta nazarí.

El nuevo miembro de la plantilla del Coviran Granada llegará a la ciudad tras brillar en el Grupo Alega Cantabria. El dominicano, de 24 años y 190 centímetros, ha disputado un total de 10 partidos en Primera FEB, competición en la que ha promediado 15 puntos con un 50% de acierto tanto en lanzamientos de 2 puntos como en triples. Además, ha acompañado sus números con 4 rebotes y 3’3 asistencias para 16 de valoración.

Jassel Pérez ha sido clave en las 4 victorias que ha firmado el conjunto cántabro hasta el momento en la segunda categoría del baloncesto nacional. El exterior debutó en la competición con una actuación espectacular para liderar el primer triunfo de su equipo en la liga. El rojinegro anotó 30 puntos y sumó 36 de valoración en la visita al Monbus Obradoiro.

Además, en el último encuentro disputado con su anterior equipo también fue clave en la victoria sobre el Hestia Menorca por 83-80 al aportar 21 puntos y 27 de valoración gracias también a sus 2 rebotes, 3 asistencias y 4 recuperaciones.