Colón debuta con 41, La Villa gana en dos tiempos extra y extiende final del TBS de La Vega

En dos tiempos extras, el club La Villa se impuso 111-110 al Dosa en el cuarto partido de la serie final del Torneo de Baloncesto Superior de La Vega en su edición número 31.

El refuerzo debutante Diego Colón estuvo efectivo con sus lances al irse de 32-15 y terminó con 41 unidades. Luis Martínez lo apoyó con 29 puntos y 11 rebotes, Charles Mitchell logró 13 dígitos con siete rebotes y Randy Santos terminó con 12 puntos y 10 rebotes.

Por el Dosa, Tyran Lattibeaudiere sobresalió con 30 puntos y 18 rebotes, Eusebio Suero aportó 26 tantos con ocho rebotes, Enmanuel Egbuta tuvo 23 puntos con 19 rebotes, Víctor Martínez se fue 14 unidades y Jerry Flores 13 tantos.

Juan Coronado fue reconocido por el equipo de El Dosa y recibió el retiro de la camiseta con el número 15.

Para este miércoles a las 8:00 de la noche será el quinto partido de la serie final pactada a un 7-4 en el Pabellón Bajotecho Fernando Teruel. La justa está dedicada a Leonardo Aguilera, principal ejecutivo de Banreservas, en opción a la copa Malta India.