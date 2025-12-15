Adris de León conduce al San Vicente y se empata la final del TBS de San Francisco

Adris de León tuvo 23 puntos con siete rebotes y cinco asistencias para guiar al club San Vicente a una victoria 82-78 sobre el club Máximo Gómez e igualar la serie final del trigésimo sexto torneo de baloncesto superior con refuerzos de San Francisco de Macorís.

De León anotó canastos de diferentes ángulos de la cancha para que el San Vicente lograra imponerse en un partido cerrado desde el principio hasta el final y que tuvo como escenario el polideportivo Mario Ortega.

La primera mitad fue dominada 42-39 por el San Vicente gracias al manejo de balón de Claudi Ortega y la buena defensa de los jugadores Johan Camilo, Junior Muñoz y Miguel Paulino.

En el último parcial, De León registró varias recuperaciones de balón ante el refuerzo del Máximo Gómez, Richard Bautista, permitieron que al San Vicente sacar una ventaja que no vieron peligrar.

Además de De León se destacaron por los ganadores, Ortega con 17 puntos y 5 rebotes, Dolfy Arias encestó 14, y el norteamericano Austin Trice aportó 12 puntos y 14 rebotes.

Por el club Máximo Gómez los más sobresalientes a la ofensiva fueron Luismal Ferreiras con 24 puntos y 15 rebotes, el debutante Michael Warren anotó 23 y Bautista con 17 tantos y 14 asistencias.

Con su triunfo, el club San Vicente igualó a dos victorias por bando la serie final pactada al mejor de cinco encuentros y obliga a jugar el quinto y decisivo partido que será este lunes. El ganador se llevará la copa Grupo Rizek.