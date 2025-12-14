Yoel Feliz seguirá como dirigente de Soles del Este para la Súper Liga LNB 2026

La franquicia Soles del Este anunció este domingo la contratación de Yoel Feliz como su dirigente para temporada 2026 de la Súper Liga Nacional de Baloncesto (LNB), programada para iniciar a finales de mayo.

Feliz, conocido en el ambiente deportivo como “La Pipa”, recibió el equipo de Soles del Este casi a mitad de la serie regular, con un récord de 1-5 que le dejó el anterior coach Anderson Cabreja en la pasada campaña del 2025, y los condujo a una mejoría al registrar 5-3.

En general, la marca de Soles en la ronda regular fue de 6-8, terminando descalificados y sin avanzar a la Fase de Eliminación, que otorgó seis plazas.

La información fue dada este domingo por Pedro Chalas Ferreras, presidente de Soles del Este, quien resaltó las cualidades técnicas de Feliz y confirmó su contrato por la justa 2026.

Dijo que “aseguramos bien temprano a Yoel Feliz, porque confiamos en su talento dirigencial y lo positivo que fue para el equipo en los ocho partidos en que nos acompañó en la regular”.

Los Soles jugaron todos sus partidos (por segundo año seguido) de la serie regular como locales (7) en el polideportivo Rolando Ramírez, del Complejo Deportivo Tomás Binet.

Los actuales Soles nacieron en San Pedro de Macorís como Cocolos desde los orígenes de la LNB -antigua Liga Dominicana de Baloncesto (Lidoba)-, permaneciendo allí hasta el 2013 cuando se mudaron a Santo Domingo Este y tuvieron varias sedes en 10 años.

En los siguientes años tuvieron como sede los polideportivos de los clubes Los Mina (2014), Mauricio Báez, en el Distrito Nacional (2015-2016) e Invivienda (2017 al 2023).