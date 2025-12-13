El Dosa, con la ofensiva de Lattibeaudiere, se coloca a un triunfo del título en el TBS de La Vega

El equipo del Dosa superó 101-99 a La Villa para colocarse a una victoria más para coronarse como campeón en el XXXI torneo de baloncesto superior de La Vega.

Tyran Lattibeaudiere encabezó la ofensiva de los orientados por Julio Duquela con 24 puntos y ocho rebotes, Eusebio Suero añadió 21 tantos con 11 rebotes, Enmanuel Egbuta colaboró con 14 unidades y 14 rebotes y Jerry Flores tuvo 12 puntos.

Por La Villa, Luis Martínez fue el mejor con 29 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias, Charles Mitchell tuvo 26 tantos con 13 rebotes, Alexander Pérez añadió 18 y

Para este domingo a las 6:00 de la tarde está programado el cuarto partido de la serie final pactada a un 7-4 en el Pabellón Bajotecho Fernando Teruel.

La justa tiene una dedicatoria a Leonardo Aguilera, máximo ejecutivo de Banreservas, en opción a la copa Malta India.