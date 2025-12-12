Ferreiras y Bautista ponen al Máximo Gómez a un triunfo del título en San Francisco

Luismal Ferreiras y Richard Bautista se combinaron para encestar 57 puntos en la victoria en tiempo extra 102-100 del club Máximo Gómez sobre el San Vicente para colocarse a un triunfo de conquistar el trigésimo sexto torneo de baloncesto superior con refuerzos dedicado al doctor Leonardo Aguilera en opción a la copa Grupo Rizek.

Ferreiras y Bautista estuvieron certeros en sus lances de corta y larga distancia para ser determinantes en la segunda victoria de la serie pactada al mejor de cinco encuentros.

Con su triunfo, el Máximo Gómez consiguió su segunda victoria colocando la serie a punto de mate para levantar su décima cuarta corona del basket francomacorisano y su tercera de forma seguida.

Ferreiras fue el mejor encestador del encuentro con 35 puntos y 17 rebotes para ser el jugador clave en la victoria de los orientados por el técnico David Díaz.

Secundaron a Ferreiras, Bautista con 22 puntos, BJ Fitzgerald y Richard Ortega Jr con 15 puntos cada uno y Reinie Gutiérrez con 9 puntos cada uno,

Adris de León fue más sobresaliente por el San Vicente con 25 puntos y 5 asistencias, Austin Trice aportó 20 puntos y capturó 19 rebotes, Dolfy Arias ligó 18 y Claudi Ortega añadió 11.

La serie final pactada a un 5-3 seguirá este sábado 13 de diciembre a las ocho de la noche en el polideportivo Mario Ortega con el cuarto partido.

De ganar el club Máximo Gómez lograría el campeonato, pero de salir victorioso San Vicente el partido decisivo sería el lunes 15 de diciembre.