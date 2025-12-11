Los Lakers se estrellan en la Copa NBA ante unos Spurs sin Wembanyama

Los Angeles Lakers de Luka Doncic y LeBron James encajaron el miércoles una inesperada eliminación en los cuartos de final de la Copa NBA ante los San Antonio Spurs, que tenían la baja de su estrella, Victor Wembanyama.

El equipo texano prevaleció en Los Ángeles por 132-119 y enfrentará a los Oklahoma City Thunder en las semifinales de la Copa, un torneo cuyos partidos han contado también para la temporada regular de la NBA.

Los Thunder, vigentes campeones de la liga de básquet norteamericana, aplastaron el miércoles 138-89 a los Phoenix Suns apuntalando un inicio de temporada histórico.

Los Spurs confían en tener de vuelta a Wembanyama para el duelo que sostendrán el sábado ante los Thunder en la final a cuatro de la Copa, que se jugará en Las Vegas (Nevada).

También el sábado, los New York Knicks y los Orlando Magic chocarán por el otro boleto a la final, que se disputará el martes.

Ese día, los Lakers aspiraban a levantar su segundo trofeo de las tres ediciones celebradas hasta ahora de la Copa, tras su victoria en la edición inaugural de 2023.

Su camino parecía abrirse de par en par cuando los Spurs confirmaban que el estelar Wembanyama no estaba aún completamente recuperado de su lesión de gemelos.

Pero aun sin el pívot francés, que se perdió su decimosegundo partido seguido, los Spurs dominaron desde el primer cuarto a los locales, cuyo trío de figuras estuvo por debajo de sus prestaciones habituales.

Luka Doncic terminó con 35 puntos pero LeBron James y Austin Reaves se quedaron en 19 y 15 respectivamente.

El escolta suplente Marcus Smart, con 26 puntos y 8 triples, fue quien mantuvo las esperanzas de los locales, que concedieron la mayor cantidad de puntos del curso.

Por San Antonio, el joven Stephon Castle brilló con 35 puntos y 10 rebotes en una gran actuación coral, con hasta siete jugadores en dobles dígitos de anotación.

lebron vuela sobre kornet

Con un gran acelerón entre el primer y segundo cuarto, los Spurs tomaron sus primeras ventajas cercanas a los 20 puntos con un enorme acierto desde el tiro exterior.

El público angelino despertó cuando LeBron James, a sus casi 41 años, irrumpió en la zona y se elevó para una feroz volcada por encima de Luke Kornet, un potente pívot de 2,16 metros de altura.

Con esa espectacular acción los Lakers volvían a bajar de la frontera de los 10 puntos (66-58) poco antes del descanso pero los Spurs no se dejaron intimidar.

Cada intento de reacción local fue sofocado por Castle, De'Aaron Fox (20 puntos) o el alero Harrison Barnes (16), que se combinaron para convertir 15 triples.

"Sólo queríamos acelerar el juego, subir el ritmo", señaló Fox. "Cada vez que recuperábamos el balón queríamos jugar rápido pero sin precipitarnos".

thunder abrasan a suns

A diferencia de lo ocurrido en Los Ángeles, los Thunder no dieron ningún espacio a la sorpresa al arrollar por 49 puntos a los Suns en el primer turno del miércoles.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 28 puntos en 27 minutos para unos Thunder que ya dominaban al descanso por 76-48 frente a su público del Paycom Center, donde están invictos este año.

En Phoenix, la ausencia de su estrella, Devin Booker, por problemas de ingle, les minimizó aún más sus opciones de sorpresa.

Desde el salto inicial, el trío estelar conformado por Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren (24 puntos) y Jalen Williams (15) se aseguró de que los Thunder sigan avanzando en una competición con la que tienen cuentas pendientes, ya que el año pasado cayeron en la final ante los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo.

Este miércoles se convirtieron además en el segundo equipo en la historia en ganar 24 de los 25 primeros partidos de la fase regular.

El único otro equipo que comenzó una campaña con un registro de 24-1 fueron los Golden State Warriors de Stephen Curry el curso 2015-2016, en el que completaron la mejor fase regular de la historia con un total de 73-9.