Eusebio Suero lidera al Dosa a segundo triunfo en final del TBS de La Vega

El equipo del club Dosa se impuso con pizarra de 91-75 a La Villa para tomar ventaja de 2-0 en la serie final del torneo de baloncesto superior de La Vega, que está pactada al mejor de un 7-4.

Eusebio Suero marcó la diferencia con cinco canastos en seis intentos de tres desde varios puntos de la cancha para finalizar el partido con 26 puntos, escoltado por Enmanuel Egbuta con 21 dígitos y nueve rebotes y Randy Tapia anotó 11 unidades.

Por La Villa, Charles Michell debutó con 18 puntos y 17 rebotes, Luis Martínez encestó 24 tantos y Randy Santos 10 unidades.

El tercer enfrentamiento está pautado para este viernes a partir de las ocho de la noche en el Pabellón Bajotecho Fernando Teruel.

El comité organizador es encabezado por el ministro de Deportes Kelvin Cruz. Esta edición tiene una dedicatoria a Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, en opción a la Copa Malta India.