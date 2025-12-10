De León y Ortega conducen al San Vicente a empatar final del TBS San Francisco

Adris de León y Claudi Ortega se combinaron para encestar 41 puntos y guiar al quinteto del club San Vicente a una victoria 91-88 sobre el Máximo Gómez e igular la serie final del trigésimo sexto torneo de baloncesto superior con refuerzos dedicado al doctor Leonardo Aguilera en opción a la gran copa Grupo Rizek.

De León y Ortega estuvieron certeros en sus lances de corta y larga distancia para el equipo verde y blanco del sector de Pueblo Nuevo.

Los orientados por el técnico Carlos Payano dominaron la primera mitad 52-44 con una labor combinada del refuerzo Austin Trice y el versátil Claudi Ortega que logró encestar varios canastos detrás del arco.

En el tercer y cuarto tiempo, los equipos se enfrascaron en una fuerte disputa por el control del partido, pero el San Vicente logró sacar una ventaja de 5 puntos que no vieron peligrar.

Adris de León fue el mejor encestador por el club San Vicente con 25 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias, siendo escoltado de Claudi Ortega con 16 puntos y 4 rebotes, Austin Trice logró un doble –doble con 15 puntos y 11 rebotes y el novato sensación Johan Camilo encestó 12 puntos y 5 capturas.

Por el club Máximo Gómez los más sobresalientes fueron Luismal Ferreiras con 27 puntos y 13 rebotes, Richard Bautista anotó 24 puntos, Luis Nelson Ferreiras aportó 10 puntos y 12 rebotes y el refuerzo BJ Fitzgeral estuvo muy por debajo con solo 8 puntos.

La justa seguirá este jueves 11 de diciembre a las ocho de la noche en el polideportivo Mario Ortega del complejo deportivo local con el tercer partido de la serie pactada al mejor de cinco encuentros.