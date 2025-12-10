Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Baloncesto

baloncesto

De León y Ortega conducen al San Vicente a empatar final del TBS San Francisco

El tercer partido de la final será este jueves 11 de diciembre a las ocho de la noche en el polideportivo Mario Ortega del complejo deportivo.

Adris de León fue el más destacado en el triunfo de San Vicente para empatar la final de la final del torneo superior de San Francisco de Macorís.

Adris de León fue el más destacado en el triunfo de San Vicente para empatar la final de la final del torneo superior de San Francisco de Macorís.fuente externa

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSan Francisco de Macorís

Adris de León y Claudi Ortega se combinaron para encestar 41 puntos y guiar al quinteto del club San Vicente a una victoria 91-88 sobre el Máximo Gómez e igular la serie final del trigésimo sexto torneo de baloncesto superior con refuerzos dedicado al doctor Leonardo Aguilera en opción a la gran copa Grupo Rizek.

De León y Ortega estuvieron certeros en sus lances de corta y larga distancia para el equipo verde y blanco del sector de Pueblo Nuevo.

Los orientados por el técnico Carlos Payano dominaron la primera mitad 52-44 con una labor combinada del refuerzo Austin Trice y el versátil Claudi Ortega que logró encestar varios canastos detrás del arco.

En el tercer y cuarto tiempo, los equipos se enfrascaron en una fuerte disputa por el control del partido,  pero el San Vicente logró sacar una ventaja de 5 puntos que no vieron peligrar.

Adris de León fue el mejor encestador por el club San Vicente con 25 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias, siendo escoltado de Claudi Ortega con 16 puntos y 4 rebotes, Austin Trice logró un doble –doble con 15 puntos y 11 rebotes y el novato sensación Johan Camilo encestó 12 puntos y 5 capturas.

Por el club Máximo Gómez los más sobresalientes fueron Luismal Ferreiras con 27 puntos y 13 rebotes, Richard Bautista anotó 24 puntos, Luis Nelson Ferreiras aportó 10 puntos y 12 rebotes y el refuerzo BJ Fitzgeral estuvo muy por debajo con solo 8 puntos.

La justa seguirá este jueves 11 de diciembre a las ocho de la noche en el polideportivo Mario Ortega del complejo deportivo local con el tercer partido de la serie pactada al mejor de cinco encuentros.

Tags relacionados