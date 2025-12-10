baloncesto
Egbuta anota 27 en el triunfo del Dosa en el inicio de la final del TBS de La Vega
Jerry Flores encestó 20 puntos con seis triples en 10 intentos, Eusebio Suero y Randy Tapia marcaron 10 tantos cada uno.
El refuerzo norteamericano Enmanuel Egbuta comandó la ofensiva del Dosa con 27 puntos y 11 rebotes en la victoria 82-72 sobre La Villa en la apertura de la serie final del XXXI Torneo de Baloncesto Superior de La Vega.
La justa está dedicada a Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, en opción a la copa Malta India.
Jerry Flores encestó 20 puntos con seis triples en 10 intentos, Eusebio Suero y Randy Tapia marcaron 10 tantos cada uno por los ganadores.
Por La Villa, Luis Martínez tuvo 25 puntos, Alberson Pimentel tuvo 14 con seis asistencias y Randy Santos 10 unidades con ocho rebotes.
Para este miércoles a las 8:00 de la noche está programado el segundo partido de esta final pactada a un 7-4 y que tiene como sede el Pabellón Bajotecho Fernando Teruel.