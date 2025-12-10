Brayan De la Cruz realiza triple-doble en la victoria del Antonio Guzmán en TBS de Higüey

El refuerzo Brayan De la Cruz realizó un triple-doble en la victoria del martes del club Antonio Guzmán 103-85 ante el conjunto de San Francisco, en la continuación de la serie regular del 50 Torneo de Baloncesto Superior Altagraciano (TBS Higüey 2025), en un partido disputado en el polideportivo Leo Tavárez, de aquí.

De la Cruz encestó 20 puntos, 23 rebotes y 10 asistencias por los campeones higüeyanos, Ariel De León 29 tantos, José Castillo 20, Jeremy Sarmiento 13 y Bethoven Castillo 12.

Por los vencidos, Yorky Mota anotó 22 puntos, Oscar Montero 15 encestes, George Batista marcó 12 y el refuerzo estadounidense Jeff Allen logró nueve y ocho rebotes.

El club Antonio Guzmán (2-2) ganó su segundo partido en línea y empató en el segundo lugar con el San José, por debajo del equipo líder del Centro (3-0), y el San Francisco tiene 1-2, en la justa se disputa la Copa Punta Cana, patrocinada por el Grupo Punta Cana.

El certamen es organizado por la Asociación de Baloncesto de la Provincia La Altagracia (ABAPA), que preside el diputado Jorge Tavárez, y tiene una especial dedicatoria al Monseñor Jesús Castro Marte, Obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia.

bonet guía a cambelén

El nativo Nathanael Bonet anotó 29 puntos para encabezar la ofensiva del club Cambelén (2-1) que se impuso 84-79 a la escuadra de San José (2-2), en el techado Leo Tavárez.

Bonet contó con el respaldo del refuerzo capitalino Kevin Mateo (El Lápiz), quien consiguió 20 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias, Francisco Campusano logró un doble-doble de 13 dígitos y 17 atrapadas, José Luis De la Cruz 10 y Víctor Linares ocho.

En el revés, el refuerzo norteamericano Antonio Gordon marcó 27 puntos y ocho rebotes, Jonathan Guerrero aportó cifras dobles de 16 unidades y 10 pelotas capturadas, y Luis Peña lo imitó con 14 tantos y 12 balones atrapados, y Joan Paniagua siete y ocho rebotes.

juegos del viernes

Los juegos del martes del TBS Higüey 2025 serán entre los clubes Savica y El Centro, a las 7:20 de la noche, y a las 9:00, chocarán los equipos de San José y San Francisco.