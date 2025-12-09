Sarnelly y Martínez son premiados como dirigente y más valioso del TBS de La Vega

Jonathan Sarnelly y Luis Martínez, del Club La Villa, fueron premiados como el mejor dirigente y jugador más valioso de la serie regular del XXXI Torneo de Baloncesto Superior de La Vega.

Además, el Club La Villa ganó la gerencia colegiada del año, en tanto que el mejor quinteto estuvo conformado por Gelvis Solano y Luis Martínez de La Villa, Bryan Rosado, de Los Potros de La Matica, Jesse Zarzuela y Eloy Vargas, del Club Enriquillo.

Miguel Miranda, del club Parque Hostos, fue elegido como el mejor suplente y Olbis de la Cruz, del club Dosa, fue seleccionado como el novato del año.

La premiación fue organizada por la empresa Groupmediajlb y producciones deportivos JLF que presiden José Luis Bautista y Frank García.