Luismal Ferreiras anota 33 con 20 rebotes en triunfo de Máximo Gómez en inicio final básquet SFM

Luismal Ferreiras anotó 33 puntos y capturó 20 rebotes para guiar al club Máximo Gómez a a una victoria 98-92 sobre el San Vicente en el inicio de la gran final del torneo de baloncesto superior con refuerzos dedicado a Leonardo Aguilera en opción a la gran copa Grupo Rizek.

Los orientados por el técnico David Díaz vinieron de atrás en un partido en el cual San Vicente dominaba de 15 puntos y con una defensa presionante en toda la cancha lograron sorprender al equipo blanco y verde del sector Pueblo Nuevo.

La primera mitad fue dominada 56-41 por el San Vicente con una labor combinada de Adris de León y Raphy Delvis Polanco que estuvieron certeros en sus lances de corta y larga distancia.

El San Vicente confrontó problemas de faltas personales con Adris de León, Claudi Ortega, Dolfy Arias y Raphy Delvis Polanco, lo que mermó su actuación ofensiva para que el equipo azul pudiera regresar.

Además de Ferreiras se destacaron por el Máximo Gómez, el refuerzo debutante B.J. Fitzgerald con 24 puntos, Richard Bautista agregó 19 y 9 asistencias.

El refuerzo santiagués Adris de León fue el mejor encestador por el club San Vicente con 32 puntos, tres rebotes y cuatro asistencias.

Secundaron a De León, Dolfy Arias con 16 puntos,7 rebotes y 2 asistencias, Austin Trice anotó 12 puntos y haló 16 rebotes, el novato sensación Johan Camilo encestó 12 y Raphy Delvis Polanco con 11 puntos.

La serie final pactada al mejor de cinco encuentros seguirá este martes a las ocho de la noche en el polideportivo Mario Ortega del complejo deportivo Juan Pablo Duarte de esta ciudad.