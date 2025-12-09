Convivio Nacional de Minibaloncesto iniciará el viernes con 12 equipos

La versión 2025 del Convivio Nacional de Minibaloncesto tendrá una especial dedicatoria al periodista José P. Monegro, director del periódico El Día, el cual será celebrado desde el viernes 12 al domingo 14 de este mes, se anunció este martes.

La convivencia nacional de minibaloncesto iniciará sus actividades competitivas, que serán por tres días, desde las 10:30 de la mañana de este viernes, en su sede oficial de la Casa Nacional del Minibaloncesto Horacio Muratore, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

La ceremonia oficial y protocolar está prevista para las 2:00 de la tarde de ese mismo día y escenario, según se informó en una rueda de prensa que al efecto se efectuó este martes en el Salón James Rodríguez, del Ministerio de Deportes, ante la presencia de las principales autoridades del deporte nacional y el apoyo de cerca de 10 Inmortales del Deporte, en basket.

Las informaciones fueron suministradas de manera conjunta por Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal); el Inmortal y viceministro de Deportes Fernando Teruel, quien es el titular de la Comisión Nacional de Minibaloncesto; y Ramón Ceballos, director técnico de Fedombal y del Convivio Nacional en su versión 2025.

La trilogía organizadora estuvo acompañada del viceministro Franklin De la Mota, quien representó al ministro de Deportes Kelvin Cruz; Garibaldi Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD); Junior Páez, vicepresidente de Fedombal y gerente general de la selección nacional; el exjugador Alberto Ozuna, en representación de Alberto Rodríguez, director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI).

También, Fernando Geraldino, gerente de Responsabilidad Social de la empresa Seaboard “Energía Limpia” y los Inmortales del Deporte -todos en baloncesto- José -Boyón- Domínguez, José -Maíta- Mercedes, Iván Mieses, Eduardo Gómez y Víctor Chacón.

Y las honorables inmortales Teresa Durán, Matilde Guerrero, Heyda Joaquín y Silvia Espinal, así como, la selección nacional Sugey Monsac, única dominicana inmortal en un centro de estudio superior de Estados Unidos como lo es la Universidad de Robert Morris, en Pensilvania, y el medallista olímpico (bronce en taekwondo, Brasil 2016), Luisito Pie.

En el acto hablaron Uribe, Teruel, Bautista, De la Mota y Ceballos dio los detalles técnicos.

Uribe y Teruel valoraron la dedicatoria a Monegro, gran ser humano y hombre de baloncesto, ya que fue presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), desde donde fue un propulsor del minibaloncesto en sus dos años de gestión y actualmente encabeza el Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Teruel destacó en la Etapa de Eliminación del Convivio Nacional de Minibaloncesto, para atletas de 11 y 12 años, de 32 equipos de igual cantidad de provincias de las Asociaciones miembros de Fedombal), y la participación de 320 atletas (entre varones y hembras).

Las eliminatorias se desarrollaron en todo el mes de noviembre en seis zonas o sedes, Barahona, Montecristi, San Pedro de Macorís, Baní (Espaillat), Cotuí (Sánchez Ramírez) y la provincia de Santo Domingo, y los equipos sedes participando con dos equipos cada uno, integrados por 10 jugadores, incluidas niñas y atletas con limitaciones físicas y especiales.

división por grupos

Los 12 equipos participantes fueron divididos en dos grupos, el A lo integran Santiago, Distrito Nacional, La Vega, Duvergé (Independencia), San Cristóbal San Pedro de Macorís

En el grupo B fueron ubicados las representaciones de Moca (Espaillat), Puerto Plata, San Juan, Provincia de Santo Domingo, El Seibo y Barahona.