La Villa pasa a la final al derrotar a La Matica en el TBS de La Vega

En un emocionante partido que se decidió en los últimos siete segundos, el conjunto de La Villa obtuvo su pase a la final al vencer 88-86 a La Matica en el quinto y decisivo partido de la serie semifinal del XXXI Torneo de Baloncesto Superior de La Vega.

La Villa, dirigida por Víctor Peña y gerenciado por un equipo de jóvenes talentosos y apasionados al deporte del aro y el balón, ha clasificado en los últimos dos años a la fase final.

Luis Martínez, quien fue premiado como el Jugador Más Valioso de la serie regular por la empresa JLB y JLF Producciones Deportivas en el medio tiempo del partido, finalizó con 22 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias.

El nativo Randy Santos agregó 20 puntos con 12 rebotes, Jhon Feliz 14 y Alberson Pimentel 13 dígitos.

Por Potros de La Matica, Juan Guerrero tuvo 29 tantos y 15 rebotes, Michael Warren 21 dígitos y 18 tantos para Brayan Ramírez.

Para este miércoles a las 8:00 de la noche iniciará la final pactada a un 7-4 en el Pabellón Bajotecho Fernando Teruel.