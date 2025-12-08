Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Baloncesto

baloncesto

La Villa pasa a la final al derrotar a La Matica en el TBS de La Vega

Se medirá al Dosa en un enfrentamiento al mejor de un 7-4 a partir del próximo miércoles

Luis Martínez, de la Villa, es defendido por Bryan Rosado, de La Matica en el quinto partido de la semifinal del torneo de baloncesto superior de La Vega.

Luis Martínez, de la Villa, es defendido por Bryan Rosado, de La Matica en el quinto partido de la semifinal del torneo de baloncesto superior de La Vega.fuente externa

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioLa Vega

En un emocionante partido que se decidió en los últimos siete segundos, el conjunto de La Villa obtuvo su pase a la final al vencer 88-86 a La Matica en el quinto y decisivo partido de la serie semifinal del XXXI Torneo de Baloncesto Superior de La Vega.

La Villa, dirigida por Víctor Peña y gerenciado por un equipo de jóvenes talentosos y apasionados al deporte del aro y el balón, ha clasificado en los últimos dos años a la fase final.

Luis Martínez, quien fue premiado como el Jugador Más Valioso de la serie regular por la empresa JLB y JLF Producciones Deportivas en el medio tiempo del partido, finalizó con 22 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias.

El nativo Randy Santos agregó 20 puntos con 12 rebotes, Jhon Feliz 14 y Alberson Pimentel 13 dígitos.

Por Potros de La Matica, Juan Guerrero tuvo 29 tantos y 15 rebotes, Michael Warren 21 dígitos y 18 tantos para Brayan Ramírez.

Para este miércoles a las 8:00 de la noche iniciará la final pactada a un 7-4 en el Pabellón Bajotecho Fernando Teruel.

Tags relacionados