Otro regreso de 0-2 en 2025

El pasado domingo fue el turno de La Villa, en el torneo superior de La Vega, de regresar de un hoyo de 0-2 en una serie al mejor de cinco.

La víctima de la ocasión fue La Matica que ganó los dos primeros encuentros, dejando a su rival sin margen de error.

Y el milagro se hizo. Ahora tratará de completar el trabajo en la final frente al Dosa que se iniciará mañana.

En el pasado mes de abril, el club Plaza Valerio escribió una página histórica al regresar de una desventaja de 0-2 en la serie semifinal, instancia en la cual superó al Club Domingo Paulino, avanzó a la final por segundo año seguido frente al Pueblo Nuevo al que derrotó en el máximo de partidos (4-3).

El regreso más drástico fue protagonizado el año pasado por el club Aborigen, que vino de un 0-3 tras reforzarse con Adris De León, le ganó cuatro partidos en forma seguida al Triniti y se coronó campeón en el torneo superior de San Juan de la Maguana.

En ese sentido se recuerda el hito logrado en el 2015 por el club Virgilio Castillo (Chola) en el superior de La Romana cuando cayó detrás por 1-3 en la final ante el Juan Pablo Duarte y tras un cambio de entrenador –Radhamés Paulino por Pedro Maldonado- ganó tres partidos en forma consecutiva.

El refuerzo vegano Víctor Martínez (Chocalo) y los nativos Alexis Montás y Yomar Thomas tuvieron las mejores actuaciones por ese resaltable equipo.

En 2024, los Sharks de Sosua revirtieron, en la semifinal de Puerto Plata, una desventaja de 0-2 superando a los Eduardos del Batey en tres encuentros al hilo para pasar a la final con la actuación de Ramon Galloway (19 pts), Jhosuan Jiménez (13) y Juan Guerrero (13), el mismo que ayudó a los placeros en esta ocasión.

En 1982, en el superior Distrital, Mike Robinson tuvo 35 puntos, Evaristo Pérez y Edgar de la Rosa añadieron 14 cada uno y San Carlos completó un regreso de 0-2 superando 81-75 a Arroyo Hondo para ganar 3-2 la serie semifinal.

En 1986, en la semifinal distrital, Arroyo Hondo se fue delante 2-0 frente a Mauricio Báez, que regresó para ganar tres en fila, incluyendo el quinto y decisivo partido con una actuación de 32 puntos y ocho lances de tres de Winston Royal.

Los mauricianos habían sido las víctimas en 1975 cuando cayeron 3-2 en la semifinal ante los Astros luego de irse delante 2-0. Nate Granger, Chicho Sibilio y Wilibo Bencosme lideraron el regreso.