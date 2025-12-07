“La RD puede ser un medallista olímpico en baloncesto”

El himno de la República Dominicana nunca ha sido interpretado antes de un partido de baloncesto en los Juegos Olímpicos. Ese deporte se practica en esos juegos desde 1936.

El baloncesto dominicano ha participado en cuatro ediciones de la Copa del Mundo, pero nunca ha quedado entre los mejores diez.

Sin embargo, Eduardo Gómez, inmortal del deporte dominicano en esa disciplina, considera que con una organización y cuerpo técnico a la altura del talento de los baloncestistas dominicanos, la “selección del pueblo” puede ser medallista en ambos compromisos internacionales.

“Estamos en el mejor momento de todos los tiempos. Con todo el talento que tenemos podemos estar entre los primeros 10 equipos del mundo, tener un equipo que llegue a los Juegos Olímpicos y gane una medalla y también en el Mundial”, dice en su visita a la sección Deportes de LISTIN DIARIO.

jugadores

Señala que en la órbita de la NBA están Al Horford, Karl-Anthony Towns, David Jones, Chris Mañón, Koby Brea, Lester Quiñones y Justin Minaya, además de cinco jugadores en la liga ACB de España.

“El número ocho del mundo es Argentina y le ganamos con un equipo inferior a este. Brasil es el número 10 y le dimos la batalla sin Jones. No me lo estoy imaginando, no soy Don Quijote. Lo dijo en base a una experiencia de 50 años en este oficio”, dijo el descubridor de talentos como Tito Horford y Grillo Vargas, ambos también inmortales del deporte dominicano.

Señala otros nombres a considerar para su “Dream Team” como el centro de 6-10, Rafael Castro, Chad Baker-Mazara, Isaac Taveras y Yaxel Lenderborg.

entrenadores

“Si queremos estar entre los mejores del mundo, necesitamos trabajar como los mejores del mundo”, explica Gómez al presentar el que considera sería el candidato ideal para fungir como entrenador principal de ese grupo: Mark Jackson.

“Tiene herencia dominicano por parte de una abuela. He conversado con él y le gustaría tener una oportunidad así. Le convendría tener un equipo al nivel de los mejores del mundo en su intento por regresar a la NBA”, agregó.

Jackson, Novato del Año de la NBA en 1988, es uno de los líderes de asistencias de todos los tiempos en la liga e iniciador del proyecto de los Warriors de Golden State como técnico que produjo cuatro títulos del circuito.

Mencionó a Ron Sánchez, Orlando Antigua, Edgar De La Rosa, Ricky Cabrera, todos con experiencia en el baloncesto universitario de Estados Unidos, al igual que a los nativos Melvin López y Julio Duquela.

“Melvin ha demostrado que es el mejor. Tiene que estar ahí al igual que Julito Duquela que ganó en Venezuela y aunque sea para que esté sentado, aprendiendo, tomando la experiencia”, dijo Gómez.

escauteo y analíticas

Dice que tiene tres años ofreciendo a la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) los servicios de su sobrino Justin Zormelo, un “gurú” especialista en entrenamiento, scouting avanzado y analíticas que ha trabajado con más de 80 jugadores de la NBA, incluyendo superestrellas como Kevin Durant, Paul George y John Wall.

“Pensaba que sabía algo de baloncesto, pero las cosas que él ve son de otro mundo. Puede entrenar a los jugadores de forma individual, preparar los reportes para ellos y para el cuerpo técnico. Un jugador o técnico con más conocimiento va a tomar mejores decisiones”, explica.

Zormelo ha trabajado con Miami Heat y Chicago Bulls. Su trabajo ha sido resaltado en publicaciones de Sports Illustrated, New York Times, Washington Post, Charlotte Observer y ESPN 30 for 30.

“A la Fedombal le he ofrecido buscar yo un patrocinio para cubrir los costos de su trabajo. Me han recibido, hemos conversado, pero solo hay excusas por respuesta. Parece que están más concentrados en sus proyectos particulares que en la selección dominicana”, se lamenta.

preparación

Abogó porque los entrenadores se preocupen por su preparación, aunque entiende que la mayor responsabilidad recae en la Fedombal.

“Los llevaría a las universidades, los incentivaría con un pago extra si es necesario”, declaró Gómez, quien también se lamentó del pobre trabajo que se realiza a nivel de la mayoría de los clubes. “Los mejores atletas, los mejores jugadores de baloncesto vienen de los barrios. Tenemos mucha calidad en los chicos, pero pueden ser más. Hay que educarlos mejor por lo que se necesitan mejores profesores”, dijo.

¿quién es eduardo gómez?

Es graduado de Sociología de la Universidad de Taylor en Indiana.

Fue consejero estudiantil durante más de 30 años en el estado de Florida.

Y es uno de cinco jugadores que han anotado 50 puntos en un partido del torneo superior distrital.