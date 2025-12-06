Lobos y Ciro Pérez ganan en jornada del viernes en el Torneo de Baloncesto Superior de San Cristóbal

El Torneo de Baloncesto Superior de San Cristóbal 2025 continuó la noche del viernes 6 de diciembre con una emocionante doble cartelera, donde los equipos Lobos de Canastica y Ciro Pérez lograron importantes victorias ante sus respectivos rivales, elevando aún más el nivel competitivo del certamen que reúne a lo mejor del baloncesto de la provincia.

Primer Partido: Lobos 92 – Avispones 88

En un juego de mucha intensidad y alternancia en el marcador, Lobos de Canastica vencieron 92 por 88 a los Avispones de Pueblo Nuevo, gracias a una descomunal actuación del refuerzo Juan Rosario, quien registró un doble-doble de 40 puntos y 17 rebotes, siendo el gran protagonista del partido. A su lado, el también refuerzo Edgar Tejeda aportó 22 puntos, consolidando la ofensiva de los Lobos en los momentos claves del encuentro.

Por el conjunto de Pueblo Nuevo, el siempre efectivo Luis López encestó 23 puntos, mientras que Héctor Cordero tuvo una noche sólida con un doble-doble de 11 puntos y 13 rebotes, aunque sus esfuerzos no fueron suficientes para evitar la derrota.

Segundo Partido: Ciro Pérez 89 – Laguneros 86

En el segundo enfrentamiento de la noche, Ciro Pérez logró una victoria muy reñida ante los Laguneros de Madre Vieja Norte, imponiéndose con marcador de 89 por 86. La figura clave del partido fue una vez más el refuerzo Kelvin Furcal, quien dominó en ambos lados de la cancha con un impresionante doble-doble de 25 puntos y 17 rebotes, ratificando su estatus como uno de los jugadores más consistentes del torneo.

A su lado brilló el veterano José “Tongo” Corporán, quien también se destacó con un doble-doble de 14 puntos y 20 rebotes, controlando la pintura y aportando experiencia al conjunto más ganador en la historia del torneo.

Por los Laguneros, el equipo mostró garra y resistencia hasta los últimos segundos, pero no logró detener el empuje final de Ciro Pérez en un cierre de infarto.

El torneo sigue este domingo con triple cartelera

La acción no se detiene. Este domingo 8 de diciembre, el TBS San Cristóbal continuará con su ya tradicional triple cartelera dominical, comenzando desde las 11:00 de la mañana en el techado polideportivo de la ciudad. Se espera una jornada cargada de emoción, donde los equipos buscarán afianzar sus posiciones en la tabla.

El comité organizador invita a toda la población a respaldar el evento, recordando que el precio de entrada general es de solo RD$100 por persona, un monto accesible para disfrutar de un espectáculo deportivo de alto nivel, con talento local e invitados destacados.

Un torneo que sigue creciendo

Bajo la organización de la Asociación de Baloncesto de San Cristóbal (ABASANCRIS) y con el respaldo del Ministerio de Deportes, EGEHID y otros patrocinadores, el Torneo Superior 2025 continúa consolidándose como una plataforma clave para el desarrollo del talento joven, y un espacio donde la comunidad se une alrededor del deporte.

La respuesta del público ha sido positiva y creciente, reafirmando que el baloncesto en San Cristóbal vive uno de sus mejores momentos. Con figuras como Juan Rosario, Kelvin Furcal y Luis López brillando cada jornada, la competencia se torna cada vez más interesante en la carrera hacia la postemporada.

¡San Cristóbal vibra con su baloncesto!