Clubes San José y San Francisco logran triunfo en el torneo superior de Higüey

Los clubes San José y San Francisco vencieron en la jornada de este viernes en la segunda fecha de la serie regular del 50 Torneo de Baloncesto Superior Altagraciano (TBS Higüey 2025), disputada en el polideportivo Leo Tavárez, de esta ciudad.

El San José (2-0) logró su segundo triunfo seguido al derrotar 94-85 al club Antonio Guzmán (0-2), en la justa que se disputa la Copa Punta Cana, patrocinada por el Grupo Puntacana.

El certamen es organizado por la Asociación de Baloncesto de la Provincia La Altagracia (ABAPA), que preside Jorge Tavárez, y tiene una especial dedicatoria al Monseñor Jesús Castro Marte, Obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia.

El importado Antonio Gordon fue el líder anotador del San José con 32 puntos y el nativo Luis Peña coló 26 tantos, siete rebotes y siete asistencias, y Joan Paniagua 13, y en el revés, Bryan De la Cruz 41 puntos, 10 rebotes y seis asistencias, y Jeremy Sarmiento coló nueve.

san francisco gana el primero

La escuadra del San Francisco (1-0) logró su primera victoria de la contienda al superar este viernes 84-75 al conjunto de Cambelén (0-1), con la soberbia ofensiva del refuerzo Jeff Allen.

Allen encestó 24 puntos más 17 rebotes y cuatro asistencias, y Yorky Mota 23 y seis capturas, Roel López 13, cinco rebotes y nueve asistencias, y Leoanny Reynoso 10 con 10 atrapadas.

Por los vencidos, José Luis De la Cruz anotó 18 puntos, el importado Dazon Ingram 16 tantos y 14 capturas, Francisco Campusano 12 encestes más 15 rebotes, y Nathanael Bonet 16.

La transmisión de los partidos es por TV Higüey y el canal oficial YouTube de ABAPA, y la presidencia del Comité Organizador del TBS Higüey es del empresario Ernesto Veloz.

juegos del domingo

Los partidos del domingo en el TBS Higüey 2025 enfrentará a los clubes San José y Centro, a las 5:30 de la tarde, y a las 7:30 de la noche, Savica y Antonio Guzmán, en el Leo Tavárez.