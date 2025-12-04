Leonardo Aguilera resalta el trabajo del club Mauricio Báez

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, calificó al club Mauricio Báez, como el mejor ejemplo para la juventud dominicana.

Este pronunciamiento fue realizado en un encuentro realizado en la Torre Banreservas, con el equipo de baloncesto superior del Mauricio Báez, que recientemente se coronó como el máximo campeón en la historia del Torneo de Baloncesto Distrital.

“Ustedes representan el ejemplo perfecto de que en la juventud dominicana hay muchas cosas buenas y que el esfuerzo de apoyar el deporte que hemos realizado como entidad ha valido la pena”, dijo Aguilera.

El economista valoró la figura de Leo Corporán, por todo su impacto a favor de la juventud de Villa Juana, sectores aledaños y sus aportes al desarrollo clubístico en el país.

“Si aquí hay un verdadero MVP, es Leo Corporán, su trabajo con el Mauricio Báez ha impactado a toda la sociedad.

Un acto muy especial dentro del encuentro, fue la entrega de la chaqueta oficial del Mauricio Báez, con su apellido Aguilera al dorso y el número 62, que simboliza los años de fundación del club.

Amaury Heredia, gerente general del equipo superior, presentó a cada uno de los jugadores y realizó un recuento de sus trayectorias como baloncestistas y sobre todos los éxitos que han cosechado como grupo en el Torneo de Baloncesto Distrital.

También participaron en el encuentro, Daniel García Archibald, vicepresidente de Relaciones Públicas del Banreservas, Alieska Díaz, vicepresidenta ejecutiva senior administrativa y Yubelkis Ramírez, vicepresidenta de Mercadeo.