Dosa barre 3-0 al Enriquillo y clasifica a la final del TBS de La Vega

Tyran Lattibeaudiere y Eusebio Suero se combinaron para encestar 48 puntos, siendo escoltados por Enmanuel Egbuta quien anotó 17 unidades.

Tyran Lattibeaudiere fue el mejor a la ofensiva y condujo al equipo del Dosa a la final del torneo de baloncesto superior de La Vega.

Listín DiarioLa Vega

El Club Dosa superó con anotación de 100-88 al club Enriquillo para barrar por 3-0 la serie semifinal del XXXI Torneo de Baloncesto Superior de La Vega.

La justa de este año cuenta con una especial dedicatoria a Leonardo Aguilera, máximo ejecutivo de Banreservas, en opción a la copa Malta India.

Tyran Lattibeaudiere (25) y Eusebio Suero (23) se combinaron para encestar 48 puntos, siendo escoltados por Enmanuel Egbuta quien anotó 17 unidades.

Por el Enriquillo, Saúl Mejía tuvo 20 tantos con 25 rebotes, B.J. Fitzgerald aportó 19 puntos con 10 rebotes, Jesse Zarzuela tuvo 18 dígitos y Luis Rodríguez con 15 tantos.

