Doc Rivers niega que Antetokounmpo está hablando con el equipo sobre su futuro

El entrenador de los Bucks Doc Rivers afirmó el miércoles que no se han producido conversaciones entre los directivos del equipo y Giannis Antetokounmpo sobre la posible salida del dos veces MVP de Milwaukee.

Rivers habló antes de la victoria de los Bucks por 113-109 sobre los Pistons de Detroit, saliendo al paso a un informe de ESPN que indicaba que Antetokounmpo y su agente, Alex Saratsis, habían comenzado a sondear con los Bucks sobre el futuro del superestrella y si es mejor que se quede en Milwaukee o juegue en otro lugar.

“No hemos tenidos conversaciones”, indicó Rivers. “Giannis nunca ha pedido ser traspasado, nunca. No puedo dejar eso más claro”.

Antetokounmpo disputó apenas tres minutos el miércoles antes de que una distensión en la pantorrilla derecha lo enviara al vestuario. Rivers comentó después del partido que Antetokounmpo estaba sometiéndose a una resonancia magnética y añadió que creía que los Bucks habían descartado cualquier posibilidad de que el astro hubiera lesionado su tendón de Aquiles.

El futuro de Antetokounmpo ha sido objeto de mucha conjeturas en la NBA desde que los Bucks sufrieron su tercera eliminación consecutiva en la primera ronda de los playoffs la temporada pasada.

ESPN informó antes de la temporada que los Bucks y los Knicks de Nueva York entablaron conversaciones de intercambio sobre Antetokounmpo en agosto, pero nunca lograron avanzar en un posible acuerdo. Según ESPN, Antetokounmpo había indicado que Nueva York era el único lugar donde quería jugar fuera de Milwaukee.

Después de ese informe, Antetokounmpo expresó confianza en lo que los Bucks podrían lograr esta temporada y dijo que estaba “comprometido”, pero también reconoció la posibilidad de que eventualmente pudiera cambiar de opinión.

“Creo en este equipo”, afirmó Antetokounmpo en ese momento. “Creo en mis compañeros. Estoy aquí para liderar a este equipo a donde podamos llegar. Definitivamente va a ser difícil. Vamos a tomarlo día a día, pero estoy aquí. Todo lo demás no importa. Creo que he comunicado con mis compañeros, he comunicado con las personas que respeto y amo, que en el momento en que piso esta cancha, en esta instalación, llevo esta camiseta. El resto no importa. Estoy comprometido con lo que tengo frente a mí”.

“Ahora, si en seis, siete meses cambio de opinión, eso también es humano. Tienes derecho a tomar cualquier decisión que desees. Pero estoy comprometido. Estoy comprometido con este equipo. Estoy comprometido con estos chicos, este grupo, y con mi cuerpo técnico y conmigo mismo”, añadió.

Desde entonces, los Bucks han tenido dificultades.

Los Bucks (10-13) habían perdido ocho de nueve partidos antes de remontar un déficit de 18 puntos el miércoles contra los Pistons, líderes de la Conferencia Este.

El delantero Bobby Portis comentó que los Bucks tuvieron una reunión de equipo el miércoles por la mañana.

Esa mala racha incluyó una serie de siete derrotas en las que Antetokounmpo se perdió cuatro partidos debido a una distensión en el aductor izquierdo.

“Vamos a llamar a las cosas por su nombre”, dijo Rivers. “No estamos jugando bien. Tuvimos una dura derrota (en Washington) la otra noche, y ahora, este es el tema de conversación. No es más cierto de lo que era este verano. ¿Afecta a nuestro equipo y a nuestros jugadores? Espero que no. Puedo decirles después de escuchar a nuestros chicos hablar hoy, que no lo hace. Pero eso no significa que no lo hará. No puedo responder a eso”.

Rivers reiteró su creencia de que Antetokounmpo no tiene interés en irse.

“Lo que sigo diciendo es que voy a la fuente”, expresó Rivers. “Hablo con la fuente todos los días, todos los días, y él ama Milwaukee y ama a los Bucks”.

Antetokounmpo llevó a los Bucks a su primer título en medio siglo en 2021, anotando 50 puntos en el sexto partido decisivo contra los Suns de Phoenix. Pero los Bucks sólo han ganado una serie de playoffs desde entonces y han perdido en la primera ronda de la postemporada en cada uno de los últimos tres años.