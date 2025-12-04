Clubes Centro y San José triunfan en la jornada inaugural del TBS de Higüey

Los clubes Centro y San José dieron el primer puntillazo este miércoles en la jornada de apertura de la edición 50 del Torneo de Baloncesto Superior Altagraciano (TBS Higüey 2025), que se celebró en el polideportivo Leo Tavárez.

El Centro (1-0) se impuso 92-85 a los vigentes campeones del club Antonio Guzmán (0-1), en el choque de cierre, y en la primera tanda, San José (1-0) doblegó 99-83 a Savica (0-1), en la justa que se disputará la Copa Punta Cana, patrocinada por el Grupo Puntacana.

El certamen es organizado por la Asociación de Baloncesto de la Provincia La Altagracia (ABAPA), que preside Jorge Tavárez, y tiene una especial dedicatoria al Monseñor Jesús Castro Marte, Obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia.

Por el Centro los mejores en la ofensiva fueron el refuerzo Kerry Richardson, quien logró un doble-doble de 21 puntos y 11 rebotes, con cuatro asistencias, e imitado por Nathanael Louis 19 encestes y 16 balones atrapados, Jordy Peralta 20 y Albert Fernández 19 más ocho rebotes.

Por los vencidos, Bryan De la Cruz estuvo impresionante pero no pudo evitar la derrota del Antonio Guzmán al concluir el partido con 27 puntos, 15 rebotes y siete asistencias, Ariel De León le secundó con 17 tantos y José Castillo coló 16 unidades con seis capturas de balón.

Por su lado, el conjunto de San José contó con la ofensiva de Luis Peña de 29 puntos, siete rebotes y seis asistencias, Jonathan Guerrero un doble-doble de 21 dígitos más 10 capturas, Albert Reyes 17 y tomó nueve pelotas, y Antonio Gordon 16, ocho rebotes y 10 asistencias.

Por Savica, Roderick Guzmán 24 puntos, seis rebotes más nueve asistencias, Luar Ledesma 15, Manuel Suero 14, el importado John Egbuta 14 y Joan Del Rosario 11 más seis rebotes.

La transmisión de los partidos es por TV Higüey y el canal oficial YouTube de ABAPA, y la presidencia del Comité Organizador del TBS Higüey es del empresario Ernesto Veloz

juegos del viernes

Los partidos del viernes en el TBS Higüey 2025 será entre los combinados de Cambelén y San Francisco, 7:20 de la noche, y a segunda hora, a las 9:00, Antonio Guzmán y San José.