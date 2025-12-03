Los Thunder llegan a 13 victorias seguidas y Celtics saborea victoria ante los Knicks

Los Oklahoma City Thunder vencieron la noche del martes 124-112 a los Golden State Warriors en su decimotercer triunfo seguido, erigiéndose en el cuarto equipo en arrancar una temporada de la NBA con un registro de 21-1.

Estas son las principales escenas de una jornada de seis partidos en la liga de básquet norteamericana.

debuta el "otro" curry

En San Francisco, los Thunder sudaron más de lo esperado para deshacerse de unos Warriors huérfanos de su estrella, Stephen Curry.

Los vigentes campeones, impulsados por los 38 puntos de Shai Gilgeous-Alexander, disfrutaban de una plácida noche en el Chase Center al llegar al descanso con una ventaja de 63-44.

Enfrente tenían un rival lastrado por las bajas de sus mejores jugadores. Curry se perdió su segundo juego seguido por problemas de cuádriceps y Jimmy Butler (6 puntos) se retiró tras 15 minutos en pista por molestias en una rodilla.

Aun así los locales tiraron de orgullo con una explosión de 44 puntos en el tercer cuarto que llegó a ponerlos por delante en el marcador.

A la remontada contribuyó Seth Curry, hermano menor de Stephen, recién contratado por los Warriors.

El escolta, de 35 años, se estrenó con 14 puntos en 18 minutos, fallando sólo uno de sus siete tiros de campo.

El dominicano Al Horford no vio acción por los Warriors.

En el último cuarto, los Thunder se reactivaron de la mano de Gilgeous-Alexander y Chet Holmgren, que se combinaron para anotar 16 puntos en los momentos decisivos.

Líder autoritario de la Conferencia Oeste, Oklahoma City es el cuarto equipo en la historia en sumar 21 victorias en sus primeros 22 partidos de la campaña.

"no nos descarten"

En Boston, los Celtics tumbaron a sus viejos rivales New York Knicks por 123-117 y siguen ilusionándose en una temporada que arrancaron con escasas aspiraciones.

Los 20.000 aficionados del TD Garden vibraron de orgullo verde en una noche que no tuvo un inicio prometedor.

Los visitantes divisaban su quinta victoria seguida cuando dominaban por un cómodo 37-23 al arranque del segundo cuarto.

El alero Mikal Bridges estaba inspirado como nunca este año, con 35 puntos, pero el mariscal neoyorquino, Jalen Brunson, sufría ante el férreo marcaje hasta quedarse en 15 puntos, con una serie de 6-21 en tiros de campo.

El dominicano Karl-Anthony Towns añadió 29 tantos por los Knicks, que habían ganado cuatro duelos seguidos.

En ataque, los Celtics se encomendaron como casi siempre a Jaylen Brown, referente absoluto ante la baja de larga duración de Jayson Tatum, que terminó con 42 puntos.

El alero se encargó de poner por delante a los locales, que contuvieron un último arreón de los Knicks a base de triples de Mikal Bridges, que terminó con ocho convertidos.

"Estamos mejorando cada día. No nos descarten", demandó Jaylen Brown. "Estamos aprendiendo y creciendo. Tenemos un grupo nuevo y un montón de chicos jóvenes que están jugando por primera vez".

A la espera de confirmarse un eventual regreso de Tatum, todavía lejano, los Celtics han ganado siete de sus últimos nueve partidos y se sitúan en el octavo lugar del Este.

edwards sigue "en fuego"

Los Minnesota Timberwolves rescataron un triunfo 149-142 ante los New Orleans Pelicans, el peor equipo del Oeste, de la mano de un providencial Anthony Edwards.

Con los Wolves al borde de una deshonrosa derrota, el escolta convirtió la canasta que envió el juego a la prórroga y engordó su cuenta hasta los 44 puntos.

Edwards no ha bajado de los 30 tantos en los últimos seis partidos y en tres de ellos superó los 40.