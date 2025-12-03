Clippers dicen adiós a Chris Paul en medio de terrible inicio de la temporada de la NBA

Chris Paul informó que los Clippers de Los Ángeles le enviaron a casa en medio de una gira, una sorprendente decisión dentro de la que se espera sea la última temporada en la NBA del veterano base.

“Acabo de enterarme de que me están enviando a casa”, publicó Paul en las redes sociales alrededor de las 3 de la madrugada, añadiendo un emoji de paz.

Los Clippers, inmersos en una profunda crisis de resultados, se encuentran en Atlanta para enfrentar a los Hawks el miércoles por la noche. Los Ángeles perdió en Miami el lunes por la noche para quedar con una marca de 5-16 en un inicio de temporada tremendamente decepcionante.

Paul, de 40 años, cumple su 21ª temporada en la NBA, y el mes pasado insinuó fuertemente que será la última. El 12 veces All-Star y dos veces medallista olímpico de oro ha obtenido cuatro selecciones al primer equipo All-NBA, y ocupa el segundo lugar en la historia de la NBA con 12.552 asistencias. Fue el primer jugador en anotar al menos 20.000 puntos con al menos 10.000 asistencias.

Se convirtió en posiblemente el jugador más destacado en la historia de la franquicia de los Clippers, liderando al equipo a seis temporadas ganadoras de 2011 a 2017, incluyendo los dos primeros títulos de la División del Pacífico de los Clippers y tres victorias en series de playoffs. Paul regresó a Los Ángeles como agente libre el pasado julio, reuniéndose con una franquicia donde es amado por los fanáticos y aprovechar la oportunidad de competir por su primer campeonato junto a Kawhi Leonard y James Harden.

Lawrence Frank, el principal ejecutivo de baloncesto de los Clippers, emitió un comunicado confirmando la salida de Paul a varios medios de comunicación el miércoles por la mañana. Indicó que los Clippers intentarán canjear a Paul, quien firmó un contrato de 3,6 millones de dólares para regresar a Los Ángeles.

“Estamos separándonos de Chris, y ya no será parte del equipo”, dijo Frank. “Trabajaremos con él en el próximo paso de su carrera. Chris es un legendario Clipper que ha tenido una carrera histórica. Quiero dejar una cosa muy clara. Nadie está culpando a Chris por nuestro bajo rendimiento. Acepto la responsabilidad por el récord que tenemos ahora. Hay muchas razones por las que hemos tenido dificultades. Estamos agradecidos por el impacto que Chris ha tenido en la franquicia”.

No se puede culpar realmente a Paul por las profundas dificultades de los Clippers esta temporada porque no ha jugado mucho.

Promedia 2,6 puntos y 3,3 asistencias al disputar apenas 14,3 minutos por partido, todos mínimos en su carrera, y no jugó en absoluto en cinco partidos consecutivos a mediados de noviembre. Paul tuvo ocho puntos y tres asistencias al jugar 15 minutos contra el Heat en lo que resultó ser su último partido con el equipo, un partido en el que Harden y otros titulares fueron efectivamente enviados a la banca, en la última señal de discordia para el equipo del entrenador Tyronn Lue.

Los Clippers han perdido sus últimos cinco encuentros, y están empatados con Sacramento por el segundo peor récord en la Conferencia Oeste de cara a los partidos del miércoles. Leonard ha estado limitado a 10 juegos por lesiones, y perdieron al escolta Bradley Beal por el resto de la temporada tras ser operado en la cadera.

La racha de 14 temporadas ganadoras consecutivas de los Clippers es la más larga activa en la NBA, pero el club del propietario Steve Ballmer aún no ha mostrado signos de reaccionar esta temporada, y ahora seguir sin el talentoso base.