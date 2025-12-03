Águilas de Guachupita retira números de camisetas de Monsac, Gómez y Rivera

El club Águilas de Guachupita retiró los números de camisetas usadas como atletas activas a tres glorias del baloncesto femenino dominicano, en un acto realizado recientemente en el polideportivo del club Renacer, de esta ciudad.

Sugey Monsac, Carmen Gómez y Yernise Rivera son tres jugadoras que hicieron sus aportes en diferentes épocas en el baloncesto femenino del Distrito Nacional, vistiendo la chaqueta de las Águilas de Guachupita -uno de los clubes de la rama femenina más emblemático en la historia-, en el territorio nacional, y en especial a nivel internacional.

El historial de las Águilas abarca 19 títulos de campeones de 37 certámenes organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), y sumas otros consecutivos en los torneos montados por la Federación Dominicana de Clubes (Fedoclubes), donde poseen un récord nacional de 47 triunfos y sólo tres juegos perdidos.

El número 15, usado por Sugey Monsac, quien aún se encuentra activa, fue retirado en el club Águilas de Guachupita, que fue la chaqueta usada en toda su carrera atlética.

La egresada de la Universidad de Robert Morris, en el Estado de Pensilvania, en los Estados Unidos, incursionó en el baloncesto universitario de la NCAA y ya es una inmortal de esa Alma Máter, la única latinoamericana con esa distinción.

Así mismo, fueron inmortalizadas las franelas que usaron Carmen Gómez, con el número 1, y Yernise Rivera, con el 44, informó el histórico dirigente y entrenador de las Águilas, Luis Rojas, quien destacó que la actividad se desarrolló en el marco de la celebración del “Día del Respeto Cultural” de las Águilas de Guachupita, en el techado del club Renacer.

Rojas resaltó que Gómez se destacó en los torneos 1994 y 1995, donde jugó un papel determinante para que las Águilas ganaran dos años seguidos, y ser un ejemplo académico y atlético, que son criterios fundamentales para lograr dicha distinción de parte del club.

De la misma manera, destacó que Rivera fue vital en los campeonatos ganados en línea por las Águilas en 2008 y 2009, escribiendo su nombre en la historia de esa entidad.

Luis Rojas informó que fue todo un día de fiesta deportiva para las Águilas, porque también fueron reconocidas varias personalidades como Helen Ozuna, un gran orgullo del sector de Guachupita; y la destacada maestra Lucía Martínez.

Por igual, Alba Galván, en representación de la hermandad guachupitera en los Estados Unidos; y Glennis Peralta, quien fue una brillante jugadora de las Águilas, hoy maestra de Educación Física, y oriunda de Sabana Grande de Boyá, en la provincia Monte Plata.

Dijo que también hubo una competencia deportiva con el torneo de baloncesto U14 femenino, con la participación de los clubes Luperón, Rafael Leónidas Solano, las Águilas y una delegación de Sabana Grande de Boyá, que fue dirigida por Peralta.

Al final, se hizo una presentación cultural por el grupo baile típico Merengue Dominicano, actividades artísticas moderna de hoy por la Fundación de Ecog's de Guachupita y dirigido por el proyecto artístico cultural de Escuela Libre de Fundecugua.