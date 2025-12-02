El TBS de Higüey se inicia este miércoles con una doble cartelera

La edición 50 del Torneo Superior Altagraciano (TBS Higüey 2025) dará inicio este miércoles, con sus seis tradicionales equipos y una doble cartelera, en la disputa por la Copa Punta Cana, patrocinada por el Grupo Puntacana.

La jornada de apertura iniciará a las 7:20 de la noche con el partido ente los clubes San José y Savica, luego se hará la ceremonia de apertura, y el cierre chocarán Antonio Guzmán y Centro, en la sede oficial del TBS Higüey 2025, el polideportivo Leo Tavárez.

Las informaciones fueron vertidas por Jorge Tavárez, presidente de la Asociación de Baloncesto de la Provincia La Altagracia (ABAPA), quien resaltó la dedicatoria que recayó en Monseñor Jesús Castro Marte, Obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia.

Tavárez resaltó que en el certamen higüeyano competirán los clubes Savica, Centro, San José, San Francisco, Cambelén y el Antonio Guzmán, que son los actuales campeones.

La transmisión de los partidos será por TV Higüey y el canal oficial YouTube de ABAPA.

El dirigente deportivo higüeyano indicó que en la presidencia del Comité Organizador del TBS Higüey 2025 está el empresario Ernesto Veloz, con el propósito de fortalecer la justa e impulsar el apoyo del sector empresarial de toda la provincia y su municipio cabecera.

“Tenemos medio siglo de legado deportivo en la provincia y consolidándonos como el torneo superior más longevo del país”, sostuvo Tavárez, diputado al Congreso de la República.

Veloz afirmó que “arribar a 50 años es un honor que nos compromete con la historia. Invitamos a la comunidad y al sector empresarial a respaldar este torneo que forma parte de la identidad de nuestra provincia. Este año venimos con grandes sorpresas”.

Los partidos del viernes del TBS Higüey 2025 serán entre los combinados de Cambelén y San Francisco, a las 7:20 de la noche, y a segunda hora, a las 9:00, Antonio Guzmán y San José.