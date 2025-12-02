¿Qué sigue para República Dominicana en ventanas para el Mundial de Catar?

Saldada la primera ventana del proceso de clasificación para la Copa Mundial 2027 de baloncesto en Catar con una marca de 1-1 frente a México, la República Dominicana volverá a la acción en el próximo mes de febrero cuando le tocará estar de visita.

Ya no se volverá a ver las caras con los mexicanos a quienes derrotaron en la tierra del mariachi por siete puntos antes de sucumbir por la mínima el pasado lunes en casa.

en febrero

El 26 de febrero del próximo año, los criollos se medirán como visitantes a los Estados Unidos, que barrió con Nicaragua en sus dos primeros compromisos y encabeza el Grupo A de las Américas con foja de 2-0.

El segundo choque para los dominicanos en la segunda ventana está programado para el 1 de marzo cuando los dueños de casa sean los nicaragüenses (0-2).

en julio

En el próximo mes de julio, en la tercera ventana, la “selección del pueblo” hará las veces de anfitrión frente a Estados Unidos (día 3) y Nicaragua (día 6).

Se espera que estos dos últimos compromisos tengan como sede el remozado Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto y está latente la posibilidad de que, por lo menos frente a USA, puedan participar algunos de los NBA dominicanos, incluyendo al estelar centro de los Knicks de Nueva York, Karl-Anthony Towns.

la ruta hacia catar

Tras esta primera ventana –en la cual clasifican los tres primeros de cada uno de los cuatro grupos en los que está dividida la zona de América-, los dominicanos –si siguen avanzando- tendrían como rivales a tres de los cuatro equipos que componen el Grupo C (Brasil, Venezuela, Colombia y Chile).

De igual manera, los primeros tres del Grupo B (Puerto Rico, Canadá, Bahamas y Jamaica) chocarán con los primeros tres del Grupo D (Argentina, Uruguay, Panamá y Cuba).

Estos enfrentamientos están pautados para los meses de agosto y noviembre del 2026 y febrero del 2027.

Concluidos los mismos, los primeros siete países ubicados en la tabla de posiciones asegurarán su clasificación para la Copa del Mundo de Catar.

República Dominicana busca su cuarto mundial en forma seguida luego de los celebrados en España (2014), China (2019) y Filipinas (2023). Su primera experiencia se produjo en este último país en 1978.

primera ventana

El pasado viernes, Dominicana se impuso 92-85 a México liderada por 22 puntos de Andrés Féliz, 21 de Jean Montero, 16 de Joel Soriano y otros 13 de Chris Duarte.

El lunes, los mexicanos ripostaron con pizarra de 89-88 a pesar de otros 22 tantos de Féliz, 18 de Duarte, 12 de Soriano y 11 de Richard Bautista.