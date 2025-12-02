Juan Guerrero anota 26 con 20 rebotes para La Matica que pone serie 2-0 en semifinal de La Vega

Juan Guerrero debutó con 26 puntos y 20 rebotes en la victoria del club La Matica 98-96 sobre La Villa para tomar ventaja de 2-0 en la serie semifinal A, pactada a un 5-3, del Torneo de Baloncesto Superior de La Vega.

Los dirigidos por José Fortuna tuvieron otros cuatro jugadores de cifras dobles como Bryan Ramírez con 17 puntos y seis rebotes, Michael Warren 16 tantos y 10 rebotes, Bryan Rosado 14 dígitos y Mario Ramos 12 unidades y cinco asistencias.

Por La Villa, Gelvis Solano anotó 32 puntos con 10 asistencias, Randy Santos 18 dígitos, Luis Martínez 13 tantos, Devon Collier 11 puntos y 13 rebotes y 11 unidades y 12 rebotes de Henry Féliz.

El certamen continúa este miércoles a las 7:00 noche con el partido entre Dosa y Enriquillo, mientras que a segunda hora se enfrentarán La Villa y La Matica.