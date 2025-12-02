Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Don Pedro no se rinde, obtiene triunfo en serie final del TBS Tamboril

La acción del sexto juego está programada para el miércoles 3 de diciembre, en el Multiuso local, desde las 8:00 p.m.

Jeffrey Arias fue uno de los mejores anotadores en el triunfo de Don Pedro.

Listín DiarioTamboril, Santiago

Bajo las manos ofensivas de Christopher Santos y Jeffrey Arias combinando 62 puntos, Don Pedro triunfó sobre Los Polancos por 104-89, siguen con vida con la serie 2-3 en su contra; en la final del TBS local, dedicado a Héctor J. Cruz y a Juan T. Ferreira in memoriam y tiene en juego la copa Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC).

Los ganadores, bajo las riendas de José Somoza Rodríguez, salieron a cancha a demostrar sus mejores estrategias ofensivas y defensivas para en una apretada primera mitad 52-49. Al final dominaron los tableros 47-26, con una eficiencia de 15 para llevarse la victoria.

En el triunfo se destacaron: Christopher Santos con 35 puntos (7 triples), 6 rebotes, 4 repartidas, 2 recuperadas y 1 tapa; Jeffrey Arias 27 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias y 4 recuperadas; Marlin Santana 21 puntos y 6 rebotes; Ambel Fermín 11 rebotes y 2 tantos; y Marcos Rodríguez 7 tantos, 8 rebotes y 9 asistencias.

Por los del Norte, a la ofensiva se destacaron: cinco hombres en cifras dobles: Brahian Méndez con 23 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y 3 tapas; Jean Karlo Iciano 18 tantos, 9 rebotes, 9 repartidas y 6 robos; Hipólito Cabrera 18 tantos, 2 tableros, 4 asistencias; Johan Peña 10 puntos 8 rebotes, 3 asistencias y 2 tapas; Abraham Peña 10 puntos y 1 robo.

La acción del sexto juego será celebrada el miércoles 03 de diciembre, en el Multiuso local, desde las 8:00 p.m. Los Polancos vs. Don Pedro. Transmisión por MP Deportes y Sobatamtv en sus plataformas de YouTube.

