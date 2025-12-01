Los Thunder se vengan de los Blazers y los Lakers vuelan con Doncic y Reaves

Los Oklahoma City Thunder derrotaron este domingo por 115-123 a los Portland Trail Blazers, el único equipo que les ha ganado esta temporada, mientras que los Lakers vencieron 133-121 a los New Orleans Pelicans con la dupla de Luka Doncic y Austin Reaves cubriendo la baja de LeBron James.

Los Thunder (20-1) estiraron a doce su racha de triunfos seguidos y sumaron su vigésima victoria en apenas 21 partidos de la temporada. Solo los Blazers (8-12), precisamente, pudieron con ellos en su anterior enfrentamiento.

Shai Gilgeous-Alexander terminó con 26 puntos, extendiendo a 93 su racha de partidos consecutivos con 20 o más unidades. Solo el legendario Wilt Chamberlain, con 126, tiene una marca superior.

Para los Blazers, Deni Avdija firmó un triple-doble con 31 puntos, 19 rebotes y 10 asistencias.

siete seguidas para los lakers

JJ Redick le dio descanso a LeBron James, que sigue recuperándose de la ciática. Sin James, Luka Doncic y Austin Reaves demostraron una noche más una enorme química, que tiene a los Lakers (15-4) en una posición mejor de la que se esperaba de ellos.

Doncic firmó un doble-doble con 34 puntos y 12 rebotes, mientras que Reaves terminó el partido con 33 puntos. Siete victorias seguidas.

Los Lakers dominaron sin tregua, de inicio a fin, con una máxima ventaja de 26 puntos, aunque no apretaron el acelerador ante unos Pelicans (3-18) que son últimos en el Oeste.

doble prórroga en philadelphia

Los Atlanta Hawks (13-8) necesitaron dos prórrogas para tumbar por 134-142 a los Philadelphia 76ers (10-9) en el regreso de Joel Embiid tras perderse los últimos nueve partidos. Embiid solo ha jugado en siete de los 19 partidos de los 76ers.

Hoy, anotó 18 puntos en 30 minutos.

Jalen Johnson fue el artífice del triunfo de Atlanta con 41 puntos -su récord personal- y 14 rebotes. Johnson, además, anotó dos triples seguidos en la segunda prórroga que dejaron noqueados a los 76ers.

Para los 76ers, Tyrese Maxey terminó con 44 puntos. Con un triple suyo Philadelphia forzó la prórroga, pero salió retratado en ese primer tiempo extra al fallar dos tiros libres que le hubiesen dado la victoria.

los knicks bajan a toronto a la tierra

Los Toronto Raptors (14-7) cayeron 116-94 frente a los New York Knicks (13-6) en el Madison Square Garden. Fue su segunda derrota seguida tras haber encadenado nueve victorias.

Los Raptors se adelantaron en la primera posesión. Fue su única ventaja del partido, les duró 23 segundos, lo que tardó Mikal Bridges en empatar.

Josh Hart firmó un doble-doble con 20 puntos y 12 rebotes. Karl-Anthony Towns aportó 22 y Jalen Brunson 18.

Con el resultado, los Knicks superan a los Raptors en la segunda posición del Este, únicamente por detrás de los Detroit Pistons.

Además de estos partidos, en Minnesota los Timberwolves superaron a los San Antonio Spurs 125-112 con 32 puntos de Anthony Edwards, mientras que en Cleveland los Boston Celtics derrotaron 115-117 a los Cavaliers con 42 puntos de Payton Pritchard.

Los Memphis Grizzlies ganaron 107-115 a los Sacramento Kings con 32 puntos y 17 rebotes de Zach Edey y, en Salt Lake City, los Houston Rockets vencieron a los Utah Jazz 101-129 con 25 puntos de Kevin Durant en su vuelta tras dos partidos de ausencia.