Egbuta encesta 29 y Dosa vence a Enriquillo en inicio semifinal del TBS de La Vega

El club Dosa triunfó con pizarra de 84-80 ante Enriquillo en el inicio de la serie semifinal, pactada a un 5-3, del Torneo de Baloncesto Superior de La Vega.

La justa está dedicada al máximo ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, en opción a la copa Malta India con la organización liderada por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y con el aval de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal).

Enmanuel Egbuta encabezó la ofensiva ganadora con 29 puntos y nueve rebotes, apoyado por Eusebio Suero con 16 tantos y Jerry Flores con 10 dígitos.

Por Enriquillo, B.J. Fizgerald finalizó con 22 tantos, Jessie Zarzuela aportó 19 puntos, Eloy Vargas 18 unidades con 18 rebotes y Saúl Mejía 14 puntos y 13 rebotes.

El certamen continúa este martes a las 7:00 de la noche con el partido entre La Matica y La Villa, mientras que a segunda hora chocarán el Dosa y Enriquillo.