Trae Young se perderá dos semanas por lesión en la rodilla derecha

El base de los Atlanta Hawks, Trae Young, se perderá al menos dos semanas más mientras continúa su recuperación de un esguince del ligamento colateral medial en su rodilla derecha.

Los Hawks informaron el sábado que Young, actual campeón de asistencias de la NBA, continúa progresando a buen ritmo tras perderse un mes tras la lesión del 29 de octubre en la victoria por 117-112 ante Brooklyn. El equipo indicó que Young será reevaluado en dos semanas.

En el momento de la lesión, los Hawks dijeron que una resonancia magnética mostró que Young evitó una lesión del ligamento cruzado anterior.

Young ya se ha perdido 15 partidos. Se perdería al menos siete más si su rehabilitación continúa dos semanas más. Esto dejaría a Young sin derecho a premios de final de temporada como el All-NBA, debido a la regla de la liga que exige que los jugadores participen en 65 partidos para ser considerados en las papeletas.

Los Hawks mejoraron su marca a 12-8 tras la victoria en casa del viernes por la noche sobre Cleveland por 130-123 . Su récord es de 10-5 desde la lesión de Young.

Young es cuatro veces All-Star y ganó el título de asistencia de la liga por primera vez la temporada pasada.