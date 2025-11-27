Santos lidera el triunfo de La Villa en dos tiempos extra sobre Enriquillo en TBS de La Vega

El equipo del club La Villa obtuvo su victoria número seis de la temporada al vencer 111-110 en dos tiempos extra al club Enriquillo (4-3) en la penúltima fecha de la fase regular del XXXI Torneo de Baloncesto Superior de La Vega.

El certamen tiene una especial dedicatoria a Leonardo Aguilera, máximo ejecutivo de Banreservas, en opción a la copa Banreservas.

El nativo Randy Santos encestó 23 puntos con siete rebotes, James Montgomery añadió 18 tantos y 13 rebotes, Luis Martínez 16 unidades y 12 dígitos de Jhon Feliz.

Por Enriquillo, Arturo Moronta fue el mejor con 22 puntos y nueve rebotes, Aldwin Capella 21 tantos, BJ Fizgerald 20 puntos y Luis Rodríguez finalizó con 18 dígitos.