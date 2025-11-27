Luis y Víctor Martínez son premiados como los mejores de la semana en TBS de La Vega

Luis Martínez, del Club La Villa, y Víctor Martínez, del Dosa, fueron premiados como los mejores refuerzo y nativo de la segunda semana del XXXI Torneo de Baloncesto Superior de La Vega.

Martínez, en su categoría de jugador refuerzo, encestó 85 puntos, atrapó 42 rebotes y repartió 14 asistencias en cuatro partidos jugados en los cuales ayudó a su club a lograr una marca de tres victorias y una derrota.

De su lado, el nativo Martínez encestó 51 puntos, capturó l7 rebotes con 22 asistencias y su equipo salió por la puerta del triunfo en dos de tres encuentros.

La premiación, que celebra sus 20 años, está dedicada a Estarlin Fernandez y Robert Viñas. Cuenta con la organización de la empresa Groupmediajlb y producciones deportivos JLF que encabezan José Luis Bautista y Frank García.