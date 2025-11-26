Lobos y Laguneros triunfan en el Torneo de Baloncesto Superior de San Cristóbal

El Torneo de Baloncesto Superior de San Cristóbal 2025 continuó su curso la noche del martes 25 de noviembre con una emocionante doble cartelera en la que los equipos Lobos de Canastica y Laguneros de Madre Vieja Norte salieron airosos en sus respectivos compromisos, consolidándose en la tabla de posiciones del prestigioso certamen.

Primer juego: Lobos superan a Madre Vieja 90-75

En el primer enfrentamiento de la noche, los Lobos de Canastica dominaron a los Huracanes de Madre Vieja con pizarra de 90 por 75, en un partido donde impusieron su ritmo desde el segundo cuarto y no volvieron a mirar atrás.

El refuerzo Juan Rosario volvió a lucirse con una destacada actuación, registrando un sólido doble-doble de 23 puntos y 13 rebotes, siendo una pieza clave en ambos costados de la cancha. Lo acompañó el nativo Xavier “El Chino” De La Rosa, quien encendió la ofensiva con 26 puntos, muchos de ellos en momentos cruciales del encuentro.

Por los derrotados, Kevin Pérez fue el más destacado con 20 puntos, manteniendo a su equipo en juego durante gran parte del partido, aunque sin poder evitar la segunda derrota consecutiva de Madre Vieja en la competición.

La jornada también estuvo marcada por un importante acto protocolar, en el que la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) entregó un significativo aporte de 1.8 millones de pesos en respaldo a la celebración del torneo, fortaleciendo así el compromiso de esa institución con el desarrollo deportivo de la provincia.

Segundo juego: Laguneros dominan a Ciro Pérez 101-84

En el partido de cierre, los Laguneros de Madre Vieja Norte ofrecieron una gran demostración ofensiva al imponerse 101 por 84 al histórico club Ciro Pérez, que venía de dos importantes triunfos en su regreso a las canchas, pero no logró contener el ritmo de los Laguneros.

El jugador más destacado fue Alfredo Pérez, quien lideró el ataque con 23 puntos, siendo letal desde el perímetro y en penetraciones. Su energía marcó la diferencia frente a un equipo de Ciro Pérez que mostró momentos de desconcentración defensiva. Por los derrotados, el joven Alejandro De Los Santos brilló con 22 puntos, siendo el más consistente a nivel ofensivo para su equipo, aunque sus esfuerzos no fueron suficientes para revertir el marcador.

EGEHID respalda el torneo con aporte millonario

Durante la jornada, se realizó un acto especial encabezado por el ingeniero Rafael Salazar, director ejecutivo de EGEHID y expresidente de la Asociación de Baloncesto de San Cristóbal (ABASANCRIS), quien entregó un aporte de 1.8 millones de pesos al comité organizador del torneo.

Salazar resaltó la importancia del deporte como herramienta de transformación social y reafirmó el compromiso de EGEHID con el desarrollo de los jóvenes talentos de la provincia. La entrega fue recibida con entusiasmo por los dirigentes deportivos y fanáticos presentes, quienes valoraron el respaldo institucional a este evento que ya es una tradición en la región sur.

Próxima jornada

El Torneo Superior de San Cristóbal, que se disputa por la Copa Banreservas y cuenta también con el respaldo del Ministerio de Deportes, continúa esta noche a partir de las 7:00 p.m. con otra atractiva doble cartelera, donde los equipos buscarán afianzarse en la lucha por la clasificación.

Con un nivel competitivo en ascenso, una organización sólida y el respaldo de instituciones clave, el TBS San Cristóbal 2025 sigue consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes del país.