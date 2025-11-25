Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Baloncesto

baloncesto

Enriquillo derrota al Parque Hostos y clasifica a semifinales en el TBS de La Vega

Jesse Zarzuela, del Enriquillo, busca hacer ofensiva ante Juan Miguel Suero, del Parque Hostos, en acción del miércoles 25 de noviembre de 2025 en el baloncesto de La Vega.

Listín DiarioLa Vega

El club Enriquillo derrotó con amplio margen de 106-91 al Parque Hostos para asegurar su pase a la segunda ronda del Torneo de Baloncesto Superior de La Vega.

La justa es organizada por un comité organizador presidido por Kelvin Cruz y con el aval de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal).

Jesse Zarzuela y B.J. Fitzgerald se combinaron para encestar 48 puntos, Saúl Mejía tuvo 18 tantos y 12 rebotes y Eloy Vargas finalizó con 12 unidades y 19 rebotes.

Por el Parque Hostos (3-4), Juan Miguel Suero debutó con 27 puntos y 11 rebotes, Fausto Pichardo 16 dígitos con 13 rebotes, Miguel Miranda 16 unidades, Adonis Núñez 12 puntos y 11 tantos de Óscar Balbuena.

Para este miércoles, en la penúltima fecha de la serie regular, a las 7:00 de la noche en el Pabellón Bajotecho Fernando Teruel se medirán La Villa y el Enriquillo. En el partido de cierre chocarán Parque Hostos y La Matica.

