Enriquillo derrota al Parque Hostos y clasifica a semifinales en el TBS de La Vega

El club Enriquillo derrotó con amplio margen de 106-91 al Parque Hostos para asegurar su pase a la segunda ronda del Torneo de Baloncesto Superior de La Vega.

La justa es organizada por un comité organizador presidido por Kelvin Cruz y con el aval de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal).

Jesse Zarzuela y B.J. Fitzgerald se combinaron para encestar 48 puntos, Saúl Mejía tuvo 18 tantos y 12 rebotes y Eloy Vargas finalizó con 12 unidades y 19 rebotes.

Por el Parque Hostos (3-4), Juan Miguel Suero debutó con 27 puntos y 11 rebotes, Fausto Pichardo 16 dígitos con 13 rebotes, Miguel Miranda 16 unidades, Adonis Núñez 12 puntos y 11 tantos de Óscar Balbuena.

Para este miércoles, en la penúltima fecha de la serie regular, a las 7:00 de la noche en el Pabellón Bajotecho Fernando Teruel se medirán La Villa y el Enriquillo. En el partido de cierre chocarán Parque Hostos y La Matica.