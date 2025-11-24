Egbuta anota 30 con 10 rebotes para conducir al Dosa sobre Enriquillo en TBS de La Vega

El refuerzo norteamericano Emmanuel Egbuta debutó e hizo cifras dobles con 30 puntos y 10 rebotes en la victoria del Dosa (2-4) con pizarra de 102-93 sobre el Enrquillo (3-2) en el cierre de la jornada dominical del XXXI Torneo de Baloncesto Superior de La Vega.

La justa está dedicada a Leonardo Aguilera, presidente de Banreservas, en opción a la copa Malta India. Kelvin Cruz es el presidente del Comité Organizador y cuenta con el aval de la Fedombal.

Víctor Martínez sigue con su ritmo ofensivo con 20 puntos, seis rebotes y siete asistencias, Billy Withe 12 tantos, Luis Tapia y Eusebio Suero 11 dígitos cada uno.

Por el Enriquillo, Jesse Zarzuela encestó 25 puntos y haló siete rebotes, BJ Gerald 20 dígitos, Eloy Vargas 17 unidades con 14 rebotes y Saúl Mejía 12 puntos.

La acción continuará este martes con una doble cartelera a partir de las 7:00 de la noche en el Pabellón Bajotecho Fernando Teruel.

A primera hora se enfrentarán los quintetos de Enriquillo y Parque Hostos, mientras que en el cierre chocarán La Matica con el Dosa.