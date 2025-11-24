Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Baloncesto

baloncesto

Egbuta anota 30 con 10 rebotes para conducir al Dosa sobre Enriquillo en TBS de La Vega

Emmanuel Egbuta debutó con 30 puntos en el triunfo del Dosa sobre Enriquillo en el torneo de baloncesto superior de La Vega.

Emmanuel Egbuta debutó con 30 puntos en el triunfo del Dosa sobre Enriquillo en el torneo de baloncesto superior de La Vega.Fuente Externa

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioLa Vega

El refuerzo norteamericano Emmanuel Egbuta debutó e hizo cifras dobles con 30 puntos y 10 rebotes en la victoria del Dosa (2-4) con pizarra de 102-93 sobre el Enrquillo (3-2) en el cierre de la jornada dominical del XXXI Torneo de Baloncesto Superior de La Vega.

La justa está dedicada a Leonardo Aguilera, presidente de Banreservas, en opción a la copa Malta India. Kelvin Cruz es el presidente del Comité Organizador y cuenta con el aval de la Fedombal.

Víctor Martínez sigue con su ritmo ofensivo con 20 puntos, seis rebotes y siete asistencias, Billy Withe 12 tantos, Luis Tapia y Eusebio Suero 11 dígitos cada uno.

Por el Enriquillo, Jesse Zarzuela encestó 25 puntos y haló siete rebotes, BJ Gerald 20 dígitos, Eloy Vargas 17 unidades con 14 rebotes y Saúl Mejía 12 puntos.

La acción continuará este martes con una doble cartelera a partir de las 7:00 de la noche en el Pabellón Bajotecho Fernando Teruel.

A primera hora se enfrentarán los quintetos de Enriquillo y Parque Hostos, mientras que en el cierre chocarán La Matica con el Dosa.

