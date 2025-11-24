Clubes con más coronas

Con los triunfos de San Sebastián, en Moca y de Mauricio Báez, en el Distrito Nacional, es interesante ver el dato actualizado de los clubes que han conquistado la mayor cantidad de títulos en sus respectivos torneos superiores.

La lista sigue encabezada por el San Sebastián con 18, incluyendo la estación del 1998 cuando terminó con un invicto de 16-0.

Con 16 está el Ciro Pérez del torneo de baloncesto superior de San Cristóbal, mientras que con 13 están igualados en la provincia La Altagracia, el Cambelén y Savica.

También aparece con 13, el club Máximo Gómez de San Francisco de Macorís. En La Vega, el club Parque Hostos es el más ganador con un total de 11.

Los mauricianos, con su “three-peat”, ahora son los nuevos monarcas en el superior del Distrito Nacional con 11 gallardetes.

San Carlos ahora ha bajado al segundo lugar en el distrital con 10. Desde 1980, los sancarleños ostentaban el primer lugar.

Con 10 en Santiago se encuentran, Pueblo Nuevo y el Sameji.

FASTBREAKS.- Karl Anthony-Towns, el centro dominicano de los Knicks de Nueva York, ocupa el tercer lugar en el liderato de rebotes en el baloncesto de la NBA con un promedio de 12.5 capturas por salida. Solo es superado por Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver, con 13.0 y Victor Wembaynama, de los Spurs de San Antonio, con 12.9. En la G League, aparece como tercero en bolas robadas, Chris Mañón con average de 2.8 para el equipo South Bay Lakers. También tiene medias de 15.3 puntos, 7.3 rebotes y 2.5 asistencias. Con Valley Suns, Koby Brea presenta promedios de 20.2 tantos, 7.2 rebotes y 2.4 asistencias. Con los Capitanes de Ciudad México, L.J. Figueroa tiene averages de 13.2 unidades, 5.5 rebotes y 2.5 asistencias, Anderson García promedia ocho tantos, ocho rebotes y 1.5 asistencias y Gerónimo Rubio De La Rosa mantiene medias de 5.5 puntos y 2.0 rebotes.