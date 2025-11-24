Chauncey Billups, coach de Portland, se declara no culpable en caso de apuestas

El entrenador de los Trail Blazers de Portland y miembro del Salón de la Fama del baloncesto, Chauncey Billups, se declaró no culpable el lunes de los cargos de haber obtenido beneficios de partidas de póker amañadas que involucraban a varias figuras de la mafia y al menos a otro exjugador de la NBA.

El cinco veces All Star, que ganó un campeonato con los Pistons de Detroit, fue procesado en un tribunal federal en la ciudad de Nueva York por cargos de conspiración para el lavado de dinero y conspiración para fraude electrónico, ambos conllevan una pena máxima de 20 años de prisión. Algunos de los coacusados de Billups también están acusados de operar un negocio de apuestas ilegales y participar en una conspiración de extorsión.

Chris Heywood, su abogado, ha dicho que Billups es un “hombre de integridad” y niega los cargos.

“Creer que Chauncey Billups hizo lo que el gobierno federal lo acusa de hacer es creer que arriesgaría su legado en el Salón de la Fama, su reputación y su libertad. No pondría en peligro esas cosas por nada, y mucho menos por un juego de cartas”, dijo Heywood después de que Billups compareciera en un tribunal federal en Portland, Oregón, cuando los fiscales anunciaron por primera vez la acusación el 23 de octubre.

Billups vistió un traje gris oscuro durante la breve audiencia y solo habló para responder las preguntas del juez con un sí o un no. Ha estado en libertad bajo fianza desde su primera comparecencia en el tribunal en Oregón.

Billups fue, sin duda, el nombre más destacado entre más de 30 acusados en la amplia operación federal del mes pasado contra operaciones de apuestas ilegales vinculadas a deportes profesionales. Se esperaba que los otros acusados también comparecieran en el tribunal de Brooklyn para las audiencias del lunes, en las que el juez, los fiscales y los abogados defensores probablemente discutirán los próximos pasos en el caso.

Los fiscales dicen que el nativo de Denver de 49 años, quien fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial el año pasado, estuvo involucrado en un esquema para amañar partidas de póker ilegales respaldadas por la mafia en Manhattan, Las Vegas, Miami y los Hamptons.

El exjugador de la NBA y entrenador asistente Damon Jones también fue atrapado en ese supuesto esquema, que según los fiscales utilizaba una variedad de tecnología sofisticada que permitía amañar las apuestas, como máquinas de barajar cartas alteradas, cámaras ocultas en bandejas de fichas de póker, gafas especiales e incluso equipos de rayos X integrados en la mesa para leer las cartas.

Jones también fue acusado junto con el guardia del Heat de Miami, Terry Rozier, en un esquema separado al mismo tiempo que permitía a los apostadores explotar información privilegiada sobre los jugadores para ganar apuestas en juegos de la NBA.

Los fiscales dicen que el esquema de póker en el que Billups estuvo involucrado defraudó a las víctimas por un estimado de siete millones de dólares desde al menos 2019.

Afirman que él servía como una “carta de presentación” de celebridad que podía atraer a jugadores ricos e incautos a las partidas. Los fiscales dijeron que durante un juego, los organizadores del esquema intercambiaron mensajes diciendo que una de las víctimas “actuaba como si quisiera que Chauncey tuviera su dinero” porque estaba “deslumbrado”.

Los fiscales dicen que Billups, quien ganó alrededor de 106 millones de dólares durante sus días como jugador, recibió una parte de las ganancias mal habidas. Después de un juego amañado en octubre de 2020, por ejemplo, dicen que se le transfirieron directamente 50,000 dólares.

Los organizadores del esquema también tenían que compartir una parte de sus ganancias con las familias mafiosas Gambino, Genovese y Bonanno por operar dentro de los juegos de póker ilegales dirigidos por las empresas criminales de Nueva York, dijeron los fiscales.

Los miembros de la mafia, a su vez, ayudaron a cometer actos violentos, incluyendo asalto, extorsión y robo, para asegurar el pago de deudas y el éxito continuo de la operación, dijeron.

Billups fue seleccionado como la tercera elección general en el draft de 1997 por los Celtics de Boston después de destacarse en la universidad con los Colorado Buffaloes. Jugó 17 años en la NBA, con períodos en los Raptors de Toronto, Nuggets de Denver, Timberwolves de Minnesota, Knicks de Nueva York y Clippers de Los Ángeles .

Pero quizás es más querido en la Ciudad del Motor, donde se ganó el apodo de “Mr. Big Shot” por su habilidad para hacer tiros decisivos.

Billups fue nombrado MVP de las Finales de la NBA durante la carrera por el título de los Pistons en 2004 y tuvo su camiseta número uno retirada por el equipo.

Después de retirarse en 2014, Billups emprendió una carrera como analista de televisión antes de pasar a ser entrenador.

Fue contratado como entrenador de Portland en 2021 y firmó una extensión de contrato multianual con los Trail Blazers a principios de este año después de que el equipo no lograra llegar a los playoffs por cuarta temporada consecutiva en 2024. Billups anteriormente se desempeñó como entrenador asistente en Los Angeles Clippers.

Después de su arresto, fue puesto en licencia sin sueldo y los Trail Blazers nombraron al entrenador asistente y exjugador de la NBA Tiago Splitter como entrenador interino.