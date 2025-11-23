La Villa derrota a Parque Hostos para llegar a cinco victorias en TBS de La Vega

Con el amplio marcador de 105-76 de La Villa sobre el Parque Hostos, el primer equipo llegó a cinco victorias con una derrota en la segunda fecha de la última ronda del XXXI Torneo de Baloncesto Superior de La Vega.

La justa es dedicada a Leonardo Aguilera, presidente de Banreservas, en opción a la copa Malta India.

Los dirigidos por Víctor Peña tuvieron cinco jugadores de cifras dobles: Randy Santos con 22 puntos, Luis Martínez y Gelvis Solano 20 tantos cada uno, Jhon Feliz 11 y James Monngtomery 10 dígitos.

Por el Parque Hostos (3-3), Jonathan Araujo tuvo 18 puntos y 10 rebotes, Óscar Balbuena 16 dígitos, Fausto Pichardo 12 y Enmanuel Cruz 10 unidades.

La acción continuará el martes a las 7:00 de la noche en el Pabellón Bajotecho Fernando Teruel.

A primera hora se enfrentarán el Enriquillo versus el Parque Hostos mientras que en el partido de cierre lo harán La Matica y el Dosa.