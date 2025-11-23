Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Baloncesto

baloncesto

La Villa derrota a Parque Hostos para llegar a cinco victorias en TBS de La Vega

Randy Santos, de La Villa, se eleva en busca de un canasto en acción del partido frente al Parque Hostos en el torneo de baloncesto superior de La Vega.

Randy Santos, de La Villa, se eleva en busca de un canasto en acción del partido frente al Parque Hostos en el torneo de baloncesto superior de La Vega.fuente externa

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioLa Vega

Con el amplio marcador de 105-76 de La Villa sobre el Parque Hostos, el primer equipo llegó a cinco victorias con una derrota en la segunda fecha de la última ronda del XXXI Torneo de Baloncesto Superior de La Vega.

La justa es dedicada a Leonardo Aguilera, presidente de Banreservas, en opción a la copa Malta India.

Los dirigidos por Víctor Peña tuvieron cinco jugadores de cifras dobles: Randy Santos con 22 puntos, Luis Martínez y Gelvis Solano 20 tantos cada uno, Jhon Feliz 11 y James Monngtomery 10 dígitos.

Por el Parque Hostos (3-3), Jonathan Araujo tuvo 18 puntos y 10 rebotes, Óscar Balbuena 16 dígitos, Fausto Pichardo 12 y Enmanuel Cruz 10 unidades.

La acción continuará el martes a las 7:00 de la noche en el Pabellón Bajotecho Fernando Teruel.

A primera hora se enfrentarán el Enriquillo versus el Parque Hostos mientras que en el partido de cierre lo harán La Matica y el Dosa.

Tags relacionados