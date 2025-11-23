Víctor Liz y Eloy Vargas no van al partido de la selección en México

Por lo menos en el partido que se jugará en México por la primera ventana para la Copa Mundial de baloncesto Catar 2027, hay un par de nombres que serán extrañados en la nómina del equipo dominicano: Víctor Liz y Eloy Vargas.

Juan Guerrero, Jonathan Araujo y Richard Bautista, por el momento, son los tres jugadores que acompañarán al cuerpo técnico, trainers y delegados que al mediodía de este lunes salen hacia Zacatecas, México para el primer compromiso del equipo nacional.

Así lo hizo saber el gerente general del combinado, Junior Páez, quien añadió que se espera que los jugadores que ven acción en Europa así como en la G League se adhieran al grupo desde el día de mañana martes.

El partido frente a México en ese país está programado para el viernes 28 a partir de las 10:40 de la noche, hora dominicana. El próximo lunes 1 de diciembre les tocará a los dominicanos ser dueños de casa desde las 8 de la noche en el Palacio del Voleibol del Centro Olímpico.

“Víctor y Eloy han sido incluidos en la lista junto a Juan Miguel Suero, Gelvis Solano, entre otros y no se descarta que sean usados dependiendo de la necesidad del equipo”, declaró Páez al ser consultado por la sección Deportes de LISTÍN DIARIO.

El grupo que se espera que arribe a tierra mexicana desde el viejo continente, específicamente desde España, está formado por Andrés Feliz, Jean Montero, Jassel Pérez, Chris Duarte, Omar Silverio y Joel Soriano.

En relación a la disponibilidad de Ángel Delgado, quien ve acción en el baloncesto de Turquía, el federado indicó que se esperará la evolución del tratamiento al que se ha sometido tras experimentar molestias en una vértebra de la espalda durante una sesión de pesas.

Otros dos que se espera que estén en México son L.J. Figueroa y Anderson García, quienes ven acción en la G League de la NBA con los Capitanes que tienen sede en esa misma ciudad.

“En el caso de Luis David Montero (ingle) también dependerá de su evolución. Si no está en México y está recuperado podría estar en el partido en Santo Domingo”, explicó Páez.

Añadió que se esperará la llegada de los jugadores a México para determinar si se podrán realizar dos sesiones de entrenamientos tanto el martes como el miércoles.

Otros jugadores que han sido convocados en esta ocasión son Ángel Núñez, Rigoberto Mendoza, Justin Minaya, Luis Santos, Jhery Matos, Eddy Polanco y Rey Abad.

Néstor –Che- García regresa como el entrenador principal con la asistencia de Sergio Jiménez, David Díaz y Abraham Disla. Carlos De León funge como director de operaciones, Adenhaweer Díaz, preparador físico y Gewill Acosta, médico.

República Dominicana forma parte del grupo A junto a los Estados Unidos, México y Nicaragua. El grupo B: Puerto Rico, Canadá, Bahamas y Jamaica; en el C: Brasil, Venezuela, Colombia y Chile; y en el grupo D: Argentina, Uruguay, Panamá y Cuba.