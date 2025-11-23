Powell y Ware lideran a Heat ante los Sixers para su cuarta victoria consecutiva

Norman Powell anotó 32 puntos, mientras que Kel’el Ware sumó 20 puntos y 16 rebotes para ayudar el domingo al Heat de Miami a ganar su cuarto partido consecutivo con una victoria de 127-117 sobre los 76ers de Filadelfia.

Jaime Jacquez Jr. anotó 22 puntos y Bam Adebayo contribuyó con 18 para el Heat.

Tyrese Maxey logró 27 puntos para liderar a Filadelfia, que jugó sin el ex MVP Joel Embiid por séptimo partido consecutivo. Embiid (lesión en la rodilla derecha) se ha perdido diez de los 16 partidos esta temporada. Maxey, quien entró segundo en la NBA en anotaciones con 33.4 puntos por partido, venía de anotar un récord personal de 54 puntos en la victoria en tiempo extra de 123-114 el jueves en Milwaukee.

Andre Drummond añadió 14 puntos y 23 rebotes para los 76ers. El novato VJ Edgecombe (tensión en la pantorrilla izquierda) también estuvo ausente para Filadelfia.

Este fue el primero de tres encuentros entre los clubes.

Los 76ers celebraron el 25 aniversario de los campeones de la Conferencia Este de 2001 vistiendo réplicas de los uniformes negros de esa época. Allen Iverson, quien fue nombrado MVP esa temporada, estuvo presente. Theo Ratliff hizo sonar la campana ceremonial de la Libertad antes del partido.