Luis Martínez lidera ofensiva en el triunfo de La Villa sobre La Matica

Luis Martínez encestó 24 puntos y atrapó 11 rebotes en la victoria de La Villa 95-93 sobre los a Potros de La Matica en el inicio de la segunda ronda del TBS de La Vega en su edición número 31.

Otro jugador que marcó la diferencia fue el nativo Jhon Feliz con 24 tantos y nueve rebotes, Gelvis Solano logró 14 tantos y cinco asistencias, Henry Feliz y Randy Santos 10 unidades cada uno.

Por los Potros de La Matica, Bryan Rosado tuvo 25 puntos y haló 10 balones, Brayan Ramírez 24 con siete asistencias, Arnnet Moultrie 19 puntos con 11 rebotes y 15 puntos de Terry Larrier.

El torneo continuará este domingo a partir de las cinco de la tarde con una doble cartelera en el Pabellón Bajotecho Fernando Teruel.

A primera hora se medirán los quintetos de La Villa y Parque Hostos, mientras que en el partido de cierre verán acción Enriquillo y el Dosa.