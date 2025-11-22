Harden anota 55 puntos, con 10 lances de tres, y Clippers vencen a Hornets en la NBA

James Harden encestó diez triples y anotó un máximo de temporada de 55 puntos, y los Clippers de Los Ángeles vencieron el sábado 131-116 a los Hornets de Charlotee, horas después de que el base 12 veces All-Star Chris Paul publicó un video en las redes sociales insinuando su retiro al final de la temporada.

Ivica Zubac añadió 18 unidades, nueve rebotes y seis asistencias para los Clippers, que rompieron una racha de tres derrotas consecutivas.

El novato Kon Knueppel sumó 26 puntos para liderar a los Hornets, que han perdido cinco partidos seguidos. Brandon Miller regresó tras una ausencia de 13 duelos debido a una lesión en el hombro y terminó con 21 tantos.

Harden explotó con 27 puntos en el primer cuarto con cinco triples, ayudando a los Clippers a construir una ventaja de 14 unidades en la primera mitad y a borrar un rápido inicio de los Hornets, quienes encestaron siete de sus primeros ocho tiros.

Charlotte se acercó 74-72 en el tercer cuarto, pero el impulso cambió cuando LaMelo Ball salió del juego con su cuarta falta.

Con el centro de los Hornets, Ryan Kalkbrenner, dejando el juego temprano por una lesión en el tobillo, los Clippers aprovecharon la ventaja de tamaño de Zubac sobre Moussa Diabate en el tercer cuarto, resultando en mates consecutivos. Luego vino el momento característico de Harden, cuando encestó su octavo triple con un tiro en suspensión hacia atrás sobre dos defensores, provocando una falta de Diabate para una jugada de cuatro puntos.

Esta fue la úndecima actuación de Harden con al menos 55 unidades en su carrera. Su récord personal es de 61.