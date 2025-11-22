Gilgeous-Alexander anota 31 puntos, Thunder domina el 3er cuarto y apalea al Jazz 144-112

Shai Gilgeous-Alexander anotó 31 puntos y el Thunder de Oklahoma City montó una racha de 33-4 para apalear el viernes 144-112 al Jazz de Utah en un encuentro de la Copa NBA.

El Thunder, campeón vigente de la NBA, mejoró a una foja de 16-1 en la campaña y extendió a ocho su racha de victorias.

Gilgeous-Alexander estaba atinando menos del 27% de sus triples después de siete partidos, pero ha acertado la mitad de sus tiros de larga distancia desde entonces. Metió en el aro sus tres intentos desde más allá del arco contra Utah, además de nueve de 13 tiros de campo y diez de 12 desde la línea de castigo.

Isaiah Joe anotó 16 puntos y Jaylin Williams aportó cinco triples para totalizar 15 puntos, su mayor cifra de la campaña, por Oklahoma City. El Thunder — 2-0 en la Copa NBA — acertó un 61,4% de sus disparos de campo y atinó el 62,2% de sus triples, su mejor efectividad de la campaña (de 37-23).

Keyonte George anotó 20 puntos y Lauri Markkanen agregó 19 por el Jazz, que tiene un récord general de 5-10 y marcha de 0-3 en la Copa NBA.

El Thunder forzó 28 pérdidas de balón y las convirtió en 44 puntos, interrumpiendo las jugadas del Jazz y frustrando visiblemente a los jugadores de Utah.