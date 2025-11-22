Danny Solano anota 24 puntos, Miramar elimina a Quisqueya y pasa a la final en San Pedro

El club Titanes de Miramar descalificó a los vigentes campeones Correcaminos de Quisqueya, tras vencerlos este viernes 86-83, en el partido decisivo en el que consiguieron su boleto a la serie final del 43 Torneo de Baloncesto Superior de San Pedro de Macorís (TBS-SPM 2025), que tiene en opción a la Copa BanReservas.

Miramar le dominó 2-1, pactada un 3-2, la serie semifinal B a Quisqueya, dejándolo fuera de lo que hubiese sido la obtención de su tricampeonato, por ser vigentes campeones 2023-2024.

El partido se disputó en el polideportivo Rolando Ramírez, del Complejo Deportivo Tomasito Binet, que será también la sede para la disputa del título del TBS-SPM 2025 entre los clubes Titanes y Todos Estrellas de Consuelo, que no han perdido este año por su registro de 5-0 en la ronda regular y una marca de 2-0 en la semifinal A, donde barrió al club Centro.

El nativo y capitán del equipo de Miramar, Danny Solano, se puso la capa de héroe y anotó 24 puntos para ser el líder ofensivo, agregando a su actuación seis rebotes y ocho asistencias.

Solano contó con el respaldo de otros cinco jugadores con cifras dobles en anotación, Yedwin Barry aportó 14 puntos, el refuerzo nacional Luis Peña 12 tantos más nueve rebotes, Edison Montilla 11, Reinny Faustino 10 y Misael Saunders logró encestar ocho y atrapar 13 balones.

Por Quisqueya, el refuerzo nacional Joni Liriano, de Santo Domingo Este, anotó 21 puntos y tomó siete rebotes, José Familia sumó un doble-doble de 19 unidades y 14 rebotes, Santiago de la Cruz aportó 16 dígitos, Brawel Suárez coló 14 y Alex Hernández terminó con 10.

La serie final del TBS-SPM 2025, a un 5-3, dará inicio este lunes con el primer partido, a las 8:15 de la noche, entre los clubes Todos Estrellas de Consuelo y Titanes de Miramar.